Villa Nueva se consagró campeón del torneo de veteranos y desató una fiesta del fútbol en Monte Quemado

El equipo se impuso por 2 a 0 ante Barrio Canal en la gran final disputada en la Plaza Bicentenario. El certamen reunió a 12 equipos durante tres meses de competencia y premió a los jugadores más destacados.

Hoy 16:48

Villa Nueva se quedó con el título del campeonato de veteranos de 45 años al vencer por 2 a 0 a Barrio Canal en la gran final disputada el pasado sábado 23 de mayo en la Plaza Bicentenario de Monte Quemado.

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El torneo, que se extendió durante tres meses, contó con la participación de 12 equipos, consolidándose como una de las competencias deportivas más convocantes de la categoría en la ciudad.

La definición estuvo marcada por la intensidad y el buen nivel futbolístico exhibido por ambos conjuntos. Sin embargo, Villa Nueva logró imponerse en el marcador y celebrar la obtención del campeonato ante una importante presencia de público.

Además de la copa, el equipo campeón recibió un premio en efectivo como reconocimiento a su destacada campaña a lo largo del certamen.

La organización también entregó distinciones individuales a los jugadores más sobresalientes. El premio al máximo goleador fue para Santillán Alexi Joel, mientras que el reconocimiento al mejor arquero quedó en manos de Rueda Adrián Blas.

De esta manera, el campeonato culminó con una verdadera fiesta del deporte, poniendo en valor el esfuerzo, la dedicación y el compañerismo de todos los equipos que formaron parte de la competencia y reafirmando la pasión por el fútbol que caracteriza a la comunidad de Monte Quemado.