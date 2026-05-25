El embajador de China visitará la UNSE para debatir sobre geopolítica y educación

Será este martes 26 de mayo durante el conversatorio “China y Argentina: desafíos globales, China hoy y cooperación universitaria”, actividad que contará con la presencia del embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei.

Hoy 17:22

El encuentro se desarrollará a partir de las 17.45 en el Paraninfo de la UNSE, ubicado en avenida Belgrano (s) 1912, y convocará a autoridades provinciales, representantes de instituciones académicas y público interesado en temáticas vinculadas a la geopolítica, la cooperación académica, la innovación y la economía del conocimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad es organizada de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y el Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE).

El conversatorio contará con la moderación de Bernardo Abruzzese, secretario de la Representación Oficial y Relaciones Internacionales de Santiago del Estero; Mario Benavente, director ejecutivo del ITSE; Marcelino Ledesma, rector de la UNSE; y Luis Lucena, rector de la UCSE.

La propuesta está destinada a estudiantes, docentes, graduados, nodocentes de las instituciones participantes y público en general. Además, se informó que se entregarán certificados a quienes asistan.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse haciendo click aquí.