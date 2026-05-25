El Colegio La Asunción celebró el 25 de Mayo con actividades patrias y participación de las familias

La institución realizó talleres, juegos y actividades tradicionales junto a estudiantes y familias para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo y fortalecer los vínculos comunitarios.
En el marco de los festejos por el Día de la Revolución de Mayo, el Nivel Inicial del Colegio La Asunción llevó adelante una jornada patria junto a las familias, con el objetivo de acercar a los niños y niñas a los hechos históricos de 1810 mediante propuestas recreativas y participativas.
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La actividad se desarrolló el pasado viernes y contó con distintos talleres temáticos, entre ellos confección de barriletes patrios, danzas tradicionales y juegos de la época colonial. A través de estas experiencias, los estudiantes pudieron conocer costumbres y expresiones culturales propias de aquellos tiempos, promoviendo la creatividad, la imaginación y el aprendizaje en un entorno compartido con sus familias.
Desde la institución destacaron la importancia de generar espacios que permitan fortalecer el sentido de pertenencia, el reconocimiento de las tradiciones y la construcción de la identidad a partir de experiencias significativas y cercanas para los niños.
La jornada concluyó con una remontada de barriletes celestes y blancos y una chocolatada compartida, en un clima de encuentro, alegría y celebración colectiva.
De esta manera, el Colegio La Asunción —que este año celebra los 75 años de sus niveles Inicial y Primario— reafirmó su compromiso con una educación que promueve el aprendizaje, la memoria colectiva y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, con una activa participación de las familias en la vida institucional.