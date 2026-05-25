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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAY 2026 | 21º
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El Colegio La Asunción celebró el 25 de Mayo con actividades patrias y participación de las familias

La institución realizó talleres, juegos y actividades tradicionales junto a estudiantes y familias para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo y fortalecer los vínculos comunitarios.

Hoy 17:50
Colegio La Asunción

En el marco de los festejos por el Día de la Revolución de Mayo, el Nivel Inicial del Colegio La Asunción llevó adelante una jornada patria junto a las familias, con el objetivo de acercar a los niños y niñas a los hechos históricos de 1810 mediante propuestas recreativas y participativas.

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La actividad se desarrolló el pasado viernes y contó con distintos talleres temáticos, entre ellos confección de barriletes patrios, danzas tradicionales y juegos de la época colonial. A través de estas experiencias, los estudiantes pudieron conocer costumbres y expresiones culturales propias de aquellos tiempos, promoviendo la creatividad, la imaginación y el aprendizaje en un entorno compartido con sus familias.

Desde la institución destacaron la importancia de generar espacios que permitan fortalecer el sentido de pertenencia, el reconocimiento de las tradiciones y la construcción de la identidad a partir de experiencias significativas y cercanas para los niños.

La jornada concluyó con una remontada de barriletes celestes y blancos y una chocolatada compartida, en un clima de encuentro, alegría y celebración colectiva.

De esta manera, el Colegio La Asunción —que este año celebra los 75 años de sus niveles Inicial y Primario— reafirmó su compromiso con una educación que promueve el aprendizaje, la memoria colectiva y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, con una activa participación de las familias en la vida institucional.

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