Atrapan a ladrón de 400.000 pesos tras persecución en Alderetes

Un hombre fue detenido tras robar 400.000 pesos de una camioneta en Alderetes, Tucumán, mientras el Ministerio Público Fiscal solicita su prisión preventiva durante la investigación del caso.

Hoy 17:41

El robo de 400.000 pesos de una camioneta en Alderetes, Tucumán, ha llevado a la detención de Mauro Leonel Corbalán, quien es acusado de robo con armas en calidad de coautor.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, liderada por Carlos Saltor, está llevando a cabo la investigación, con la representación de la auxiliar fiscal Julieta Diosque en la audiencia de control de la aprehensión.

En esta audiencia, celebrada el lunes 25 de mayo, se formalizaron los cargos contra Corbalán, y se solicitó su prisión preventiva por un mes, dado el carácter grave del delito.

La jueza interviniente decidió imponer una prisión preventiva de 18 días, hasta el 12 de junio, tras evaluar los planteos de la acusación pública. “Se trató de un hecho grave en el que el acusado actuó de manera coordinada”, indicó Diosque.

El robo tuvo lugar el 23 de mayo de 2026, alrededor de las 18:15, cuando la víctima estaba en el domicilio de su suegra en Alderetes. Corbalán, junto a un cómplice no identificado, utilizó un inhibidor de señal para abrir la puerta de la camioneta Toyota SW4.

Mientras el cómplice actuaba como campana desde un automóvil Fiat Cronos blanco, Corbalán sustrajo 400.000 pesos de la guantera. Ante la llegada de la propietaria, el cómplice alertó a Corbalán, quien rápidamente le entregó el dinero antes de huir.

La víctima, al perseguirlo, fue amenazada por Corbalán, quien intentó agredirla con un destornillador. A pesar de la agresión, los vecinos y transeúntes intervinieron, logrando aprehender al acusado hasta la llegada de las autoridades.