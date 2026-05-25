Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAY 2026 | 17º
X
Somos Deporte

Unión e Independiente de Fernández repartieron puntos en Beltrán

El Cruzado y el Aurinegro empataron 1-1 por la zona Robles de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:43
Unión de Beltrán Independiente

Unión de Beltrán e Independiente de Fernández empataron 1-1 en el encuentro que bajó el telón de la fecha de la zona Robles del torneo de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido fue parejo y las emociones llegaron recién en el complemento, donde ambos equipos encontraron los goles que terminaron decretando la igualdad.

El primero en golpear fue el conjunto local. A los 19 minutos del segundo tiempo, Damián Villalba apareció para abrir el marcador y darle la ventaja al elenco aurinegro.

Sin embargo, Unión reaccionó rápidamente y logró llegar al empate apenas seis minutos más tarde.

A los 25 minutos, Brian Sánchez convirtió el 1-1 definitivo para el equipo de Beltrán.

En la próxima fecha Unión visitará a Independiente en el clásico de Beltrán mientras que Independiente recibirá a Defensores de Forres en Fernández.

Foto: gentileza Más Deportes Fernández

TEMAS Club Atlético Unión de Beltrán Club Atlético Independiente de Fernández Liga Santiagueña de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Gravísimo choque en la Ruta 9: un motociclista sufrió la amputación de una pierna y está en estado crítico
  2. 2. Terrible tragedia: un niño de 9 años murió tras ser atropellado cuando ingresó en bicicleta a la Autopista
  3. 3. Detienen a depravado que abusó sexualmente de una menor alcoholizada
  4. 4. Gritos, persecución y un supuesto robo: el confuso episodio de un chofer de app y dos pasajeras
  5. 5. Sarmiento fue contundente y confirmó su levantada con una goleada ante Boca Unidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT