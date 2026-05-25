Unión e Independiente de Fernández repartieron puntos en Beltrán

El Cruzado y el Aurinegro empataron 1-1 por la zona Robles de la Liga Santiagueña.

Hoy 17:43

Unión de Beltrán e Independiente de Fernández empataron 1-1 en el encuentro que bajó el telón de la fecha de la zona Robles del torneo de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El partido fue parejo y las emociones llegaron recién en el complemento, donde ambos equipos encontraron los goles que terminaron decretando la igualdad.

El primero en golpear fue el conjunto local. A los 19 minutos del segundo tiempo, Damián Villalba apareció para abrir el marcador y darle la ventaja al elenco aurinegro.

Sin embargo, Unión reaccionó rápidamente y logró llegar al empate apenas seis minutos más tarde.

A los 25 minutos, Brian Sánchez convirtió el 1-1 definitivo para el equipo de Beltrán.

En la próxima fecha Unión visitará a Independiente en el clásico de Beltrán mientras que Independiente recibirá a Defensores de Forres en Fernández.

Foto: gentileza Más Deportes Fernández