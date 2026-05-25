Alarma en Boca: Cavani no terminó la práctica y está en duda para el choque ante Universidad Católica

El delantero uruguayo volvió a sentir molestias en la espalda durante el entrenamiento y podría quedar afuera del partido decisivo por Copa Libertadores.

Hoy 17:16

La preocupación volvió a instalarse en Boca por la situación física de Edinson Cavani. Cuando todo parecía encaminado para que el delantero uruguayo reapareciera en la lista de convocados de Claudio Úbeda ante Universidad Católica, las molestias lumbares reaparecieron y hoy su presencia está seriamente comprometida.

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Durante la práctica de este lunes en La Bombonera, el atacante apenas pudo participar 15 minutos del ensayo futbolístico antes de abandonar la actividad por dolor en la espalda.

La idea del cuerpo técnico era exigirlo físicamente para evaluar si estaba en condiciones de regresar en el duelo clave del próximo jueves por la Copa Libertadores, donde Boca necesita ganar para seguir con vida en el certamen continental. Sin embargo, el panorama volvió a complicarse.

Mientras Carlos Palacios respondió de buena manera y podría integrar el banco de suplentes, el uruguayo volvió a sufrir los problemas lumbares que arrastra desde finales del año pasado.

Según trascendió, los médicos descartaron una nueva lesión, aunque los dolores continúan siendo intensos y le impiden entrenarse con normalidad.

La situación genera preocupación dentro del club, especialmente porque Cavani apenas pudo disputar dos partidos en todo el 2026: frente a Platense y Racing, durante febrero.

Tras aquel encuentro ante la Academia, el delantero inició un tratamiento específico para combatir la lumbalgia que afecta su rendimiento físico.

A fines de marzo, el director deportivo de Boca, Marcelo Delgado, había explicado públicamente el cuadro que atraviesa el atacante.

“Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Le tuvieron que hacer dos bloqueos”, había señalado.

Con 39 años, contrato vigente hasta diciembre y una prolongada inactividad, todo indica que el histórico goleador uruguayo atraviesa los últimos meses de su carrera en el club.

Más allá de eso, la intención del futbolista sigue siendo recuperarse plenamente para volver a competir y ayudar al equipo en un semestre determinante.

En caso de confirmarse su ausencia ante Universidad Católica, Boca sumará un nuevo problema ofensivo. A las bajas de Adam Bareiro y Miguel Merentiel —a quien esperarán hasta último momento— podría agregarse también la de Cavani.

Ante este panorama, Úbeda comenzó a probar variantes ofensivas. En el entrenamiento de este lunes ensayó con Exequiel Zeballos acompañando a Milton Giménez en ataque, mientras que la otra alternativa disponible sería Ángel Romero.