El intendente Daniel Ruiz brindará su mensaje anual a los vecinos de Clodomira

Será este miércoles 27 de mayo, a las 10.30 horas, luego de habilitar formalmente el nuevo edificio del Concejo Deliberante de Clodomira.

Hoy 17:17

El intendente Daniel Ruiz ofrecerá el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10.30, su mensaje anual, jornada en la que previamente dejará formalmente habilitado el renovado edificio del Concejo Deliberante de Clodomira, que después de tres años volverá a funcionar en su sede de Avenida Adeodato Herrera y Las Mercedes.

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Acompañado por la presidente del cuerpo legislativo, Susana González Toloza, y los demás miembros, se realizará el corte de cintas para dejar habilitadas las instalaciones que cuentan, además del recinto, con una secretaría administrativa, dos salas de reuniones para los bloques, una cocina y sanitarios.

Tras la inauguración, el intendente Ruiz tomará lugar en el recinto para ofrecer su mensaje anual ante la comunidad y los miembros del Concejo Deliberante que tiene como vicepresidenta primera a Isolina Sarmiento y como vicepresidente segundo a Cristian Sandez.

El bloque del Frente Cívico está integrado por los concejales Oscar Mercado, Miriam Paz y José Figueroa, además de la presidente del cuerpo y la vice primera.

La bancada de Unidos Podemos Clodomira está representada por Luis Cabello, Alejandro González, Pablo Simoes y el vicepresidente segundo.

En la comunidad existe gran expectativa por el mensaje del intendente, quien dará cuenta de todo lo realizado durante el último período de gestión en cada una de las áreas del municipio, donde brindará detalles de las ejecuciones en obras de infraestructura, servicios asistencia social y recursos financieros.