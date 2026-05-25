Alivio en la Selección Argentina: el primer diagnóstico de Messi descartó una lesión grave

La Pulga se realizó estudios tras salir con molestias en Inter Miami y los resultados llevaron tranquilidad. Esperan que se sume el lunes a los entrenamientos de la Selección en Estados Unidos.

Hoy 16:27

La preocupación alrededor de Lionel Messi duró pocas horas. Luego de encender las alarmas en el partido de Inter Miami frente a Philadelphia Union, el capitán de la Selección argentina se sometió a estudios médicos y el primer diagnóstico trajo alivio de cara al inicio del Mundial 2026.

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Según trascendió, la molestia muscular que sufrió el astro rosarino no reviste gravedad y, salvo algún imprevisto de último momento, podrá sumarse normalmente a los entrenamientos de la Albiceleste en Estados Unidos.

Messi había pedido el cambio a los 28 minutos del segundo tiempo durante el triunfo de Inter Miami por 6-4 y se retiró directamente al vestuario con dolor en la parte posterior de la pierna izquierda.

La situación generó una enorme preocupación tanto en los hinchas argentinos como dentro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, teniendo en cuenta la cercanía del debut mundialista.

Tras el encuentro, el entrenador de las Garzas, Ángel Guillermo Hoyos, intentó llevar tranquilidad y explicó que la salida estuvo relacionada con el desgaste físico acumulado.

“Realmente está fatigado en ese sentido. Es fatiga, estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, uno siempre hace que no arriesgue”, señaló el DT.

Este lunes, el rosarino se realizó estudios médicos y los resultados descartaron una lesión importante, algo que generó alivio inmediato en el entorno de la Selección.

Mientras tanto, un grupo de futbolistas argentinos comenzará a entrenarse esta semana en el predio de Ezeiza antes de viajar rumbo a Estados Unidos el próximo domingo 31 de mayo.

La idea del cuerpo técnico es que Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo, se incorpore el lunes 1 de junio ya en territorio estadounidense.

Antes del inicio del Mundial, la Selección argentina afrontará dos amistosos preparatorios. El primero será ante Honduras, el 6 de junio en Texas, y luego enfrentará a Islandia el 9 de junio en Alabama.

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio y la Selección integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El debut del equipo de Scaloni será el 16 de junio frente al conjunto argelino en el Arrowhead Stadium de Kansas.