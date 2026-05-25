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Nueva jornada de protestas en Bolivia en medio del desabastecimiento

La Paz vuelve a ser escenario de marchas contra el Gobierno. Hay largas filas para conseguir combustible y preocupación por la falta de productos básicos.

Hoy 15:07

Miles de manifestantes marchan este lunes en La Paz, sede de gobierno de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el inicio de la cuarta semana de protestas que provocaron una creciente escasez de combustible, alimentos y medicinas.

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“¿Qué  queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, gritan campesinos, obreros  y transportistas, que detonan petardos mientras bajan hacia La Paz  desde la ciudad vecina de El Alto.

El mandatario centroderechista,  de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que  comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el  país.

Los  manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen  aumentos salariales y lo culpan de la distribución de nafta de mala  calidad que dañó miles de vehículos.

Las  protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la  Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de  carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país.

La plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, está resguardada por cientos de policías antimotines.

En  un discurso que pronunció en la sureña ciudad de Sucre, en un  aniversario cívico, el presidente boliviano llamó de nuevo este lunes al  diálogo a las organizaciones que lideran las protestas.

No obstante, Paz descartó dialogar contra manifestantes radicales que usen la violencia.

“Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió.

El  domingo, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos,  pero la reunión no se realizó por los enfrentamientos del sábado con la  policía.

Los incidentes se  produjeron en medio de operativos del gobierno para habilitar un  corredor que permitiera el ingreso a La Paz y El Alto de alimentos,  medicina y combustible.

La  carestía de productos básicos también se registra en otras ciudades,  como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro).

En  tanto, el presidente anunció que reducirá a la mitad su salario y el de  sus ministros como parte de un “esfuerzo y compromiso” con el país.

“Este  presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte  del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50  %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta  libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del  órgano Judicial en el sur del país.

Hasta  antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía un salario de  24.978 bolivianos (3617 dólares). Ningún otro funcionario puede ganar  más que el presidente. Con la reducción, la remuneración presidencial  quedará en unos 12.489 bolivianos (1808 dólares).

Paz  mencionó que esa decisión no afectará a “otras áreas ni a  profesionales”, ya que la intención no es “perjudicar” a esos  trabajadores, sino buscar que “los mejores” permanezcan en el servicio  público.

Asimismo, anunció que en estos días el Ejecutivo presentará al Parlamento el proyecto de ley del “perdonazo tributario”  que, según enfatizó, “no es para los ricos” sino para sectores como  comerciantes, transportistas y artesanos, entre otros, para que puedan  “reactivar” su economía.

Paz  indicó que la norma favorecerá a quienes, desde 2017, fueron acumulando  multas en el sistema tributario, para que puedan utilizar esos recursos  para dar un impulso a sus negocios.

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