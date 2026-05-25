Wanda Nara celebró el 25 de Mayo en Rosario con la familia de Mauro Icardi

La empresaria viajó con sus hijas para visitar a su exsuegro y mostró fotos del encuentro en redes sociales.

Hoy 15:15

Wanda Nara viajó a Rosario con sus hijas Francesca e Isabella, para visitar a la familia de Mauro Icardi. En sus redes sociales, la mediática sorprendió al compartir algunas fotos del encuentro.

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En primer lugar, publicó una foto del Monumento a la Bandera de Rosario, iluminado con los colores celeste y blanco. En segundo lugar, compartió una selfie desde su auto, donde se la pudo ver con un mate en mano disfrutando de la ruta.

Apenas llegó al hotel, mostró la recepción: flores, chocolates y una carta de bienvenida.

Si bien Wanda no mostró a sus hijas cumpliendo con los requerimientos judiciales, todo salió a la luz en las redes sociales de Juan Carlos Icardi, papá del futbolista y abuelo de las pequeñas.

“Feliz por esta hermosa visita”, escribió en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se mostró abrazando a las nenas.

El vínculo entre Wanda y su exsuegro se fue consolidando con el tiempo, y el 25 de mayo se volvió la excusa perfecta para que las hijas de la conductora y Mauro compartan una jornada distinta en Santa Fe.

