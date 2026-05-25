Coudet quedó al borde de una dura sanción tras insultar a Falcón Pérez en la final con Belgrano

El árbitro informó al DT de River por agravios luego de la derrota en Córdoba y el Tribunal de Disciplina podría aplicarle una larga suspensión.

Hoy 15:00

La derrota de River ante Belgrano en la final del Apertura sigue dejando consecuencias fuertes en Núñez. Esta vez, el foco está puesto en Eduardo Coudet, quien podría recibir una dura sanción luego de sus insultos contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras el encuentro disputado en Córdoba.

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El juez decidió elevar un informe al Tribunal de Disciplina por los agravios del entrenador riverplatense, expulsado en el tiempo de descuento del partido. Según trascendió, la sanción podría alcanzar un mínimo de cuatro fechas.

De acuerdo a la información difundida por TyC Sports, Falcón Pérez hizo referencia explícita a los insultos y al tenso cruce que protagonizó el DT una vez consumada la derrota por 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Las cámaras captaron el momento en el que, camino al vestuario tras ser expulsado, Coudet lanzó un duro insulto dirigido al árbitro: “Sos un ladrón”.

La bronca del entrenador estuvo relacionada principalmente con el penal sancionado a favor de Belgrano por mano de Lautaro Rivero, luego de la intervención del VAR. Esa jugada marcó un quiebre en la final y fue el inicio de la remontada del conjunto cordobés.

Sin embargo, el enojo del entrenador no terminó ahí. Finalizado el encuentro, volvió desde la zona de vestuarios hacia el campo de juego para continuar reclamándole al árbitro cara a cara, mientras varios jugadores intentaban contenerlo.

Uno de los que buscó calmarlo fue Juan Fernando Quintero, en medio de un clima de máxima tensión y mientras los futbolistas de Belgrano festejaban el título.

“Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”, habría sido otra de las frases lanzadas por el técnico millonario durante el altercado.

Tras ese episodio, Coudet no volvió a aparecer públicamente. No participó de la premiación como subcampeón y tampoco brindó declaraciones ante la prensa, ya que la expulsión le impedía asistir a la conferencia oficial de la Liga.

Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de analizar el informe arbitral y determinar la sanción definitiva. Por la gravedad de los insultos, en River ya creen que la suspensión podría ser de cumplimiento efectivo.

En caso de confirmarse una pena de cuatro fechas o más, el club no tendrá la posibilidad de reemplazarla por una multa económica y el DT deberá cumplirla fuera del banco de suplentes en el inicio del próximo Torneo Clausura.