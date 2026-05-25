La Banda vivió una emotiva Velada de Gala en el Cine Teatro Renzi

El Ballet Folclórico Ciudad de La Banda presentó la obra “1810: La urgencia de la libertad” en una noche cargada de identidad cultural y sentimiento patrio.

Hoy 15:01

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, presidió la Velada de Gala oficial desarrollada en las instalaciones del Cine Teatro Renzi, en el marco de las celebraciones patrias, acompañado por el viceintendente Lic. Gabriel Santillán, miembros del Departamento Ejecutivo y Legislativo Municipal, representantes del Ejército Argentino Delegación Santiago del Estero, instituciones intermedias, invitados especiales y vecinos de la ciudad.

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La propuesta artística estuvo centrada en una emotiva puesta en escena que combinó música, danza y teatro, reivindicando la gesta de Mayo y los valores de libertad e identidad nacional.

Durante la apertura del evento se destacó la importancia de mantener vivas las raíces culturales y patrióticas, invitando al público a sumergirse en una experiencia artística de vanguardia que fusionó la fuerza de las tradiciones criollas con el tango y el lenguaje universal de la danza.

Con orgullo bandeño y bajo la gestión y coordinación de Ariel Baumann junto a la dirección general de Rosina Baumann, se presentó el Ballet Folclórico Ciudad de La Banda con la obra “1810: La urgencia de la libertad”.

La puesta artística contó con la interpretación actoral de Antonella Ponce, la participación musical de Héctor Brandán, Angelito Villarreal, Santiago Bravo y Jorge González, además de las voces de Aldana González y Facundo Domínguez, quienes brindaron un espectáculo de gran nivel artístico y cultural.

Durante la velada, el intendente Roger Nediani expresó: “Hoy 24 de mayo hemos querido realizar esta Velada de Gala, esta vigilia del 25 de Mayo, una fecha muy importante para todos los argentinos. La verdad que ha sido una noche muy linda y quiero agradecer especialmente al Ballet Ciudad de La Banda, a Rosina y Ariel Baumann, a los músicos y artistas que participaron de este gran espectáculo”.

Asimismo, destacó el valor histórico de la fecha patria y convocó a la reflexión: “No solamente es un momento para conmemorar, sino también para reflexionar sobre aquellos hombres y mujeres que trabajaron con el espíritu de lograr una Argentina independiente y soberana. Nosotros queremos que ese espíritu nos acompañe para seguir fortaleciendo un país más libre, solidario y con más oportunidades para todos”.

Finalmente, el jefe comunal remarcó la importancia de continuar promoviendo la cultura local dentro de su gestión: “Esto tiene que ver con nuestra identidad y nuestra cultura bandeña. Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvo el Cine Teatro Renzi, completamente lleno, acompañando esta hermosa velada y disfrutando de una noche patria como merece nuestra ciudad”.