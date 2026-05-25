Nediani destacó los valores de libertad y soberanía en el acto patrio

En el aniversario de la Revolución de Mayo, el intendente de La Banda llamó a fortalecer la unidad nacional y reclamó mayor federalismo para el interior del país.

Hoy 14:58

La Municipalidad de La Banda llevó adelante el acto oficial por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, encabezado por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Lic. Gabriel Santillán, autoridades del Departamento Ejecutivo y Legislativo Municipal, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, asociaciones culturales y vecinos de la ciudad.

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Las actividades comenzaron en la Plaza Belgrano, donde se realizó el tradicional izamiento de la bandera y el encendido de la llama votiva, en homenaje a los hombres y mujeres que formaron parte de la gesta revolucionaria de 1810, renovando el compromiso con los valores de libertad, unidad y soberanía nacional.

Posteriormente se desarrolló el acto oficial, donde además se realizó la presentación de la Agrupación 25 de Mayo y una invocación religiosa a cargo del padre Federico Poldi, quien brindó un mensaje de fe, unidad y esperanza para todos los argentinos.

Durante su discurso, el intendente Roger Nediani destacó la importancia histórica de la fecha patria y llamó a la reflexión sobre el presente del país y la necesidad de fortalecer el federalismo y la unidad nacional.

“Hoy es uno de los días más caros a los sentimientos de los argentinos. Estamos conmemorando 216 años de la Revolución de Mayo, donde comenzó a formarse el primer gobierno patrio. Es un día para conmemorar, pero también para reflexionar”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal hizo referencia a las desigualdades que atraviesan las provincias y municipios del interior del país: “Muchas veces las decisiones se toman en Buenos Aires y el interior siempre acompaña cuando la patria lo necesita, pero a la hora de distribuir los recursos económicos no existe el federalismo que tanto reclamamos”.

En ese sentido, remarcó las dificultades económicas que enfrentan los municipios por la quita de recursos nacionales destinados al transporte, educación y salud, aunque aseguró que desde la gestión municipal se continúa trabajando para sostener políticas inclusivas y de acompañamiento social.

“Nosotros aquí, con recursos propios, seguimos adelante porque queremos una ciudad inclusiva e integral que contenga absolutamente a todos”, sostuvo.

Finalmente, Nediani convocó a los vecinos a trabajar unidos por el crecimiento de la ciudad: “La patria se construye todos los días con trabajo, compromiso y solidaridad. Hoy más que nunca los convoco a caminar juntos, unidos, buscando igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad de La Banda”.

El acto concluyó con un emotivo mensaje patriótico del intendente, quien expresó: “Que renazca el espíritu de todos los hombres y mujeres que dejaron la vida por la libertad de este país. ¡Que viva la Patria!”.