Violento asalto en Añatuya: rompió el sector de cajas, amenazó a la dueña y escapó con $200 mil

El delincuente irrumpió encapuchado en un autoservicio destrozó el mostrador para llevarse la recaudación y escapó luego de un dramático forcejeo con la propietaria.

Hoy 14:35

La mañana del feriado patrio se vio sacudida por un violento e insólito asalto que generó conmoción entre los vecinos de Añatuya.

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Un delincuente encapuchado irrumpió en un autoservicio ubicado sobre avenida 9 de Julio y calle Gobernador Barraza, destrozó el sector de cajas para apoderarse de la recaudación y, antes de escapar, sorprendió a la propietaria con un frío “disculpe”.

El hecho se registró minutos antes de las 7, cuando la comerciante —de apellido Luna— se preparaba para abrir el local. Según denunció ante la Policía, el sospechoso ingresó con el rostro cubierto y avanzó directamente hacia la caja registradora.

Sin mediar palabra, el ladrón comenzó a golpear violentamente el mostrador hasta romper uno de los vidrios principales. En medio del estruendo y las amenazas de muerte, logró sustraer alrededor de $200 mil en efectivo, dinero correspondiente a la recaudación y cambio para la jornada.

Lejos de quedarse inmóvil, la mujer intentó resistir el robo y protagonizó un dramático forcejeo con el delincuente entre los restos de vidrio. En ese momento consiguió arrancarle el cuello polar con el que ocultaba parte del rostro, dejándolo parcialmente descubierto.