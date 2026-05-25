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El DT del Inter Miami habló sobre el estado físico de Messi tras el partido con Philadelphia Union

El astro rosarino pidió el cambio a 20 minutos del final del partido con Philadelphia Union y hay preocupación entre los fanáticos.

Hoy 14:40
Messi Inter Miami

Lionel Messi encendió las alarmas en Inter Miami y en la Selección argentina luego de pedir el cambio a 20 minutos del final del partido ante Philadelphia Union, en su último compromiso con las Garzas antes del Mundial.

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El astro rosarino dejó el campo de juego con un dolor en la zona posterior de su pierna derecha y se dirigió directamente hacia el vestuario, lo que generó preocupación inmediata entre los fanáticos.

Tras el encuentro, el entrenador de Inter Miami, Ángel Hoyos, fue consultado en conferencia de prensa sobre el estado físico del capitán del equipo y explicó los motivos de su salida.

Es la fatiga. Él estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos que no arriesgue”, señaló el DT, intentando llevar tranquilidad.

Además, Hoyos aclaró que todavía no había hablado en profundidad con Messi sobre la molestia y pidió paciencia hasta conocer los resultados de los estudios médicos correspondientes.

El próximo compromiso de Lionel Messi será con la Selección argentina, el sábado 6 de junio ante Honduras, en Estados Unidos. Luego, el equipo de Lionel Scaloni pondrá el foco en el debut mundialista frente a Argelia, previsto para el martes 16 de junio en Kansas City.

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