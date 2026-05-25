Amenazó de muerte a un vecino, huyó hacia el monte y terminó detenido tras una intensa persecución

La policía realizó un intenso rastrillaje tras la denuncia de un vecino y logró interceptar al acusado luego de una breve persecución.

Hoy 14:41

La madrugada de este lunes estuvo marcada por un fuerte despliegue policial en el barrio Néstor Kirchner de Añatuya, donde efectivos de la Departamental N°13 lograron detener a un sujeto armado tras una intensa persecución en una zona montuosa. El procedimiento se inició luego de una grave denuncia por amenazas de muerte y culminó con el secuestro de una escopeta apta para el disparo.

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Fuentes policiales informaron que el operativo se activó alrededor de la 1 de la mañana, cuando la Sala de Monitoreo alertó sobre un violento incidente protagonizado por dos individuos en inmediaciones del complejo habitacional. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un vecino que denunció haber sido interceptado y amenazado de muerte por los sospechosos.

De acuerdo con el relato de la víctima, uno de los agresores portaba un arma de fuego de grueso calibre, aparentemente una escopeta, que llevaba oculta entre prendas de vestir. Con las características físicas y de vestimenta aportadas, la policía desplegó un inmediato rastrillaje por distintos sectores del barrio.

Minutos después, los efectivos localizaron a un individuo cuyas características coincidían plenamente con las descriptas por el denunciante. El sospechoso caminaba sosteniendo un bulto de grandes dimensiones, actitud que despertó aún más las sospechas del personal actuante.

Al advertir la presencia policial y escuchar la voz de alto, el sujeto emprendió una veloz fuga a pie hacia una zona montuosa con intenciones de ocultarse entre la maleza. La persecución se extendió por varios metros hasta que finalmente fue reducido y esposado por los uniformados, no sin antes intentar deshacerse del objeto que llevaba consigo arrojándolo hacia unos matorrales.

Tras controlar la situación, los efectivos identificaron al detenido como Gustavo Pichiua Carpio, alias “el Porteño”, de 26 años y domiciliado en el barrio La Leñera. Posteriormente, al inspeccionar el bulto descartado durante la huida, constataron que se trataba de una escopeta apta para el disparo, cuidadosamente envuelta entre ropas.

La fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, dispuso la intervención del personal de Criminalística para las pericias correspondientes y ordenó el secuestro formal del arma de fuego.

En tanto, el acusado fue trasladado y alojado en la Alcaidía local, donde permanecerá detenido a disposición de la Justicia santiagueña, mientras continúan las investigaciones para establecer el paradero del segundo implicado en el hecho.