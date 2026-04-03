La Municipalidad cumplió con la recolección de residuos durante el Viernes Santo

Servicios Urbanos realizó la recolección.

04/04/2026

Personal de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital cumplió durante el feriado del Viernes Santo con la recolección de residuos domiciliarios en todos los barrios de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, se continuó desarrollando con total normalidad el cronograma del servicio que corresponde a los días lunes, miércoles y viernes, en los turnos de la mañana a partir de las 7 y de la tarde desde las 16 horas.