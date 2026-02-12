La intendente Fuentes visitó la obra de mejora del acceso al barrio Villa del Carmen

Beneficiará también a vecinos de los barrios Néstor Kirchner y Sixto Palavecino.

Hoy 18:27

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó los trabajos de mejoras en el acceso al barrio Villa del Carmen por la avenida de Circunvalación Raúl Alfonsín, con el objetivo de ordenar el tránsito de vehículos en ese sector.

La obra también beneficiará a los vecinos de los barrios Néstor Kirchner y Sixto Palavecino. En el lugar, la intendente Fuentes analizó el informe técnico y constató el avance de las tareas que se habilitarán próximamente.

Allí, se ejecuta una isleta central hacia el lado sur con una dársena de espera y giro, hacia el barrio, en el sentido del tránsito sur-norte; y con carriles de aceleración y desaceleración para el tránsito que ingresa desde el norte y para los que egresan desde el barrio hacia el sur de la ciudad.

La obra se complementa con 24 cuadras de pavimento de hormigón dentro del barrio Néstor Kirchner, que forma parte del programa de mejoras de la red vial de la ciudad, que también se realiza en otros barrios como General Paz, Belén, Ejército Argentino, Sixto Palavecino, Juan Felipe Ibarra, Los Flores, y La Católica.