El municipio de Clodomira y el Hospital Guillermo Rawson harán un operativo para niños en edad escolar

El mismo se desarrollará el viernes 20 de febrero, a partir de las 8 hs en el anexo Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Hoy 18:45

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Clodomira, a través de la Dirección de Cultura y en articulación con el Hospital Guillermo Rawson, llevará adelante un operativo de salud para facilitar a los vecinos interesados el acceso a controles médicos para completar los requisitos establecidos en la ficha escolar.

Durante la jornada se realizarán controles médicos clínicos, de odontología, de peso y talla, además del esquema de vacunación.

Desde el municipio, a cargo del intendente Daniel Ruiz, destacaron la importancia de esta iniciativa que busca acompañar a la familia de Clodomira y toda su área de influencia, brindando atención gratuita y accesible para niños y niñas en edad escolar.

También las autoridades resaltaron el acompañamiento del director del Hospital de Clodomira, Dr. Adrián Muratore, y de todo su personal para cumplir con este importante servicio.