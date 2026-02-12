Autoridades ponderan el funcionamiento del hospital de Pinto tras reunirse con su director

El intendente Jorge Leguizamón recorrió la institución.

Hoy 18:57

El intendente Jorge Leguizamón junto al presidente de Concejo, Edgardo Álvarez concurrieron al Hospital Dr. Francisco Calise, donde mantuvieron un encuentro de carácter oficial con el director del centro de salud pública local, Dr. Emanuel Olivera.

En la oportunidad, las autoridades municipales presentaron sus saludos formales y agradecieron en nombre de todos los pinteños, por la notable labor del equipo de cirugía que, durante la mañana de hoy, practicaron ocho intervenciones programadas.

Además, dialogaron acerca del funcionamiento del nosocomio, del gran impacto en la salud de todo el sudeste provincial de contar un espacio moderno, de grandes dimensiones y con equipamiento técnico y humano de avanzada.

Destacaron, además, la incorporación del serbio de oftalmología que se hará quincenalmente para atender la salud visual de los vecinos.

“Este hospital entregado por el ex Gobernador y actual Senador Nacional Gerardo Zamora, dio sus frutos y cumple con el sueño de todo pinteño de contar con un hospital de alta complejidad, moderno, eficiente y que representa una gran satisfacción. Una vez más queda de manifiesto que el buen accionar de la política, en este caso de salud, provincial y municipal, cumple en elevar la calidad de vida de miles de personas de toda la región”, expresaron los funcionarios.