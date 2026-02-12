Invitan a inscribirse a los talleres informativos y de reflexión "Hablemos de Adopción"

El inicio del ciclo, que consta de cinco talleres, se concretará en la mañana del miércoles 11 de marzo, en el SUM del Palacio de Tribunales.

El Registro Único de Adopción (RUA) del Poder Judicial invita a quienes se encuentren interesados en adoptar un niño, niña o adolescente, a inscribirse a los talleres informativos y de reflexión "Hablemos de Adopción".

Podrán inscribirse quienes residan en la Provincia de Santiago del Estero y que reúnan los requisitos establecidos en el Código Civil y Comercial, es decir: matrimonios, ambos integrantes de una unión convivencial o una única persona, que sean mayores de 25 años de edad.

El primer encuentro, a cargo de profesionales del equipo técnico del RUA, se desarrollará en modalidad presencial en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, el miércoles 11 de marzo próximo, a partir de las 10.

Los talleres buscan generar un espacio de intercambio para las familias, abordando aspectos tales como, la situación de la adopción en el país; las historias de las infancias y adolescencias involucradas; expectativas, motivaciones y deseos con respecto al proyecto de adopción; cuestiones administrativas y legales del proceso.



Por informe e inscripciones, los interesados deben dirigirse a las oficinas de RUA, ubicadas en planta baja del Palacio de Tribunales, con ingreso por calle Alvear y Absalón Rojas. La atención al público es de lunes a viernes, de 7 a 13 o por Whatsapp, comunicándose al número 385 618 3005.