La China Suárez enfrentó los rumores de crisis con Mauro Icardi y lanzó una chicana para Benjamín Vicuña

La actriz publicó una indirecta que llamó la atención en las redes sociales.

Hoy 19:48

La China Suárez se expresó en las redes sociales en medio de los fuertes rumores de crisis con Mauro Icardi. A su manera, la actriz no hizo un descargo formal sino que prefirió responderle a una fan con un mensaje que se viralizó.

La ex Casi Ángeles aprovechó un posteo en X de una seguidora para dejar en claro que está más enamorada que nunca del futbolista. Sin embargo, su frase se interpretó como una chicana para Benjamín Vicuña.

Todo comenzó cuando una usuaria compartió una imagen del camarín de la China con el número 9, el mismo que usa Icardi en su camiseta. “Todos los caminos conducen a él”, escribió esta fan por la coincidencia que encontró.

Lejos de ignorar el posteo, Eugenia Suárez respondió con una frase contundente: “Mi hilo rojo”. Este mensaje acumuló miles de likes y fue interpretado como una confirmación de que su relación con el delantero sigue firme.

Sin embargo, la polémica surgió porque muchos usuarios entendieron al “hilo rojo” como algo más que una referencia romántica al concepto oriental que habla de dos personas destinadas a estar juntas.

En las redes señalaron que podía tratarse de una chicana sutil para Vicuña. Es que la expresión remite a El hilo rojo, la película que la China protagonizó junto al actor chileno y que marcó el inicio de su noviazgo en medio del recordado escándalo del motorhome.

Por eso, para algunos internautas la frase no solo fue una declaración de amor para Icardi, sino también un guiño con doble lectura para Vicuña.