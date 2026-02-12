Por qué María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram

La Nena de Argentina sorprendió al eliminar a Emilia Mernes de sus contactos en redes sociales. La decisión reaviva las especulaciones sobre su conflicto con “Los del Espacio”.

La escena urbana argentina vuelve a estar en el centro de la polémica. En las últimas horas, María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un gesto que generó sorpresa entre sus fans y abrió un nuevo capítulo en la tensión que la cantante mantiene con el colectivo de artistas conocido como “Los del Espacio”.

El grupo, integrado por Duki, Lit Killah, Rusherking, Tiago PZK, FMK, Big One y la propia Emilia, ha sido protagonista de varios rumores de distanciamiento con la intérprete de Ojalá desde finales de 2024.

El conflicto entre María Becerra y Los del Espacio

La relación entre Becerra y el colectivo urbano ha atravesado momentos críticos. Uno de los más comentados ocurrió en enero de 2024, cuando ninguno de los integrantes del grupo participó en los históricos conciertos de María en el Estadio River Plate, un hito en su carrera.

Meses después, en noviembre de 2024, circularon versiones sobre su expulsión definitiva del grupo, que se había formado durante la pandemia cuando varios de ellos convivían en la misma casa.

El quiebre se profundizó cuando Tiago PZK filtró accidentalmente una captura de un chat grupal llamado “Andá despacio mami”, donde figuraban todos los integrantes excepto María. Este hecho alimentó la teoría de que existía un grupo paralelo que la excluía.

Emilia Mernes, la nueva señal de distanciamiento

Hasta ahora, la relación entre María Becerra y Emilia Mernes parecía mantenerse al margen de los conflictos. Sin embargo, el reciente unfollow en Instagram sugiere que la tensión también alcanzó a la cantante de Cuatro Veinte.

Algunos rumores señalan que parte del grupo considera que María “se alejó de sus raíces” a medida que su éxito internacional crecía, lo que habría generado fricciones internas. El gesto hacia Emilia refuerza la idea de que el vínculo entre ambas ya no es el mismo.

¿Qué significa este movimiento?

Aunque ninguna de las artistas se pronunció públicamente, el unfollow de María Becerra a Emilia Mernes se interpreta como una señal clara de distanciamiento. En un contexto donde las redes sociales funcionan como termómetro de las relaciones personales y profesionales, cada acción genera especulaciones entre los fans y la prensa especializada.

Lo cierto es que la relación de María Becerra con Los del Espacio no atraviesa su mejor momento, y ahora parece incluir también a Emilia, con quien hasta hace poco mantenía una buena sintonía.