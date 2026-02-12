Bad Bunny ya está en Argentina y se vienen tres noches históricas en River Plate

El artista puertorriqueño arribó a Buenos Aires para presentar su gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Los shows se realizarán el 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio Monumental.

El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, ya se encuentra en Buenos Aires. El cantante llegó en la madrugada del martes y se instaló en un hotel de Recoleta bajo un fuerte hermetismo, en la antesala de sus esperados conciertos en el Estadio River Plate, donde agotó entradas hace meses.

La visita forma parte de su gira internacional Debí tirar más fotos World Tour, que contempla 55 ciudades alrededor del mundo y marca su regreso a América Latina tras el éxito de su tour de 2022.

La llegada a Buenos Aires

El vuelo aterrizó a las 4.45 de la madrugada, tres días antes de sus presentaciones. Durante su primera noche en la ciudad, Bad Bunny cenó en NESS, el restaurante de fuegos del chef Leo Lanussol en Núñez.

Con un operativo de seguridad reforzado, el artista ingresó al lugar cerca de las 20.30 intentando pasar desapercibido con gorra, lentes y capucha. Sin embargo, dentro del restaurante se mostró relajado, conversó con el equipo gastronómico y hasta bromeó durante la velada.

El menú y los vinos argentinos

La experiencia culinaria incluyó chipirón con huancaína negra, cerdo con chili crisp, arroz con queso Lincoln y brócoli, además de un flan de halva que lo cautivó al punto de pedir dos porciones extra para llevar.

La cena estuvo acompañada por una selección de vinos argentinos de distintas regiones: Jujuy, Patagonia, San Juan, Mendoza y Salta. El artista se retiró con dos botellas, en reconocimiento al restaurante recientemente distinguido en el puesto 64 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025.

Bad Bunny y su historia con Argentina

Esta es la cuarta visita del artista al país:

- En 2017 se presentó en el conurbano bonaerense, incluyendo un show en Pinar de Rocha.

- En 2018 agotó tres funciones en el Luna Park.

- En 2019 participó del festival Buenos Aires Trap.

- En 2022 llenó dos fechas en el estadio de Vélez Sarsfield.

Todo listo para River

Los recitales en River abrirán sus puertas a las 16 horas. El show de apertura comenzará a las 19, y se espera que Bad Bunny suba al escenario alrededor de las 21.

Una gira mundial histórica

El Debí tirar más fotos World Tour comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo y recorrerá Europa, América Latina, Australia, Brasil y Japón. Se trata de una de las giras más ambiciosas de su carrera, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes del mundo.

El show en el Super Bowl

Antes de llegar a Argentina, Bad Bunny protagonizó un espectáculo inolvidable en el Super Bowl, con más de 12 minutos de música íntegramente en español. Interpretó éxitos como Tití me preguntó, Yo perreo sola y Voy a llevarte pa’ PR, acompañado por invitados de lujo como Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Pedro Pascal.

También rindió homenaje a la música puertorriqueña con Gasolina junto a Daddy Yankee, y compartió escenario con Lady Gaga y Ricky Martin. El cierre fue con el tema que da nombre a su último disco, rodeado de bailarines con banderas latinoamericanas, en una clara declaración de identidad cultural.

Ahora, el turno es del público argentino, que se prepara para vivir tres noches históricas en River Plate con el artista que redefine la música urbana mundial.