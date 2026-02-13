Uno por uno, cómo votaron los diputados para la media sanción de la reforma penal juvenil

La votación en la Cámara baja expuso la postura de los bloques políticos frente al nuevo Régimen Penal Juvenil, con 135 diputados a favor, 100 en contra y 13 abstenciones.
El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves la media sanción en la Cámara de Diputados de la Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. El Ejecutivo logró avanzar con el proyecto en la Cámara Baja con 149 votos a favor y 100 en contra en el tratamiento en general.
En consecuencia, el proyecto pasa al Senado, donde el oficialismo buscará transformarlo en ley. Son junto a la reforma laboral las principales apuestas parlamentarias del Gobierno en este arranque de 2026.
La Libertad Avanza había conseguido el apoyo de PRO, del radicalismo y de bloques provinciales. Pero hubo un punto de inflexión. Es que en el inicio de la semana el oficialismo trató de insistir con su proyecto original, que lleva a 13 la edad de imputabilidad. Cristian Ritondo advirtió que el PRO sólo acompañaría el dictamen que ya habían negociado en 2024, con la edad estipulada de 14 años.
El Gobierno tuvo que retirar el proyecto inicial y reingresar la versión negociada, lo que aceleró el dictamen y el tratamiento de este jueves en Diputados.
El kirchnerismo y la izquierda ya habían anticipado que rechazarían el proyecto.
