Uno por uno, cómo votaron los diputados para la media sanción de la reforma penal juvenil

La votación en la Cámara baja expuso la postura de los bloques políticos frente al nuevo Régimen Penal Juvenil, con 135 diputados a favor, 100 en contra y 13 abstenciones.

Hoy 01:08

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves la media sanción en la Cámara de Diputados de la Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. El Ejecutivo logró avanzar con el proyecto en la Cámara Baja con 149 votos a favor y 100 en contra en el tratamiento en general.

En consecuencia, el proyecto pasa al Senado, donde el oficialismo buscará transformarlo en ley. Son junto a la reforma laboral las principales apuestas parlamentarias del Gobierno en este arranque de 2026.

La Libertad Avanza había conseguido el apoyo de PRO, del radicalismo y de bloques provinciales. Pero hubo un punto de inflexión. Es que en el inicio de la semana el oficialismo trató de insistir con su proyecto original, que lleva a 13 la edad de imputabilidad. Cristian Ritondo advirtió que el PRO sólo acompañaría el dictamen que ya habían negociado en 2024, con la edad estipulada de 14 años.

El Gobierno tuvo que retirar el proyecto inicial y reingresar la versión negociada, lo que aceleró el dictamen y el tratamiento de este jueves en Diputados.

El kirchnerismo y la izquierda ya habían anticipado que rechazarían el proyecto.

Quiénes votaron a favor

Guillermo César Agüero (UCR - Chaco)

(UCR - Chaco) Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza - San Luis)

(La Libertad Avanza - San Luis) Lisandro Almirón (La Libertad Avanza - Corrientes)

(La Libertad Avanza - Corrientes) Claudio Álvarez (País Federal - San Luis)

(País Federal - San Luis) Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza - Jujuy)

(La Libertad Avanza - Jujuy) Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Damián Arabia (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Martín Ardohain (PRO - La Pampa)

(PRO - La Pampa) Alberto Arrúa (Innovación Federal - Misiones)

(Innovación Federal - Misiones) Belén Avico (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Karina Banfi (Adelante Buenos Aires - Buenos Aires)

(Adelante Buenos Aires - Buenos Aires) Atilio Basualdo (La Libertad Avanza - Formosa)

(La Libertad Avanza - Formosa) Carolina Basualdo (Provincias Unidas - Córdoba)

(Provincias Unidas - Córdoba) Mónica Becerra (La Libertad Avanza - San Luis)

(La Libertad Avanza - San Luis) Beltrán Benedit (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

(La Libertad Avanza - Entre Ríos) Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Emmanuel Bianchetti (PRO - Misiones)

(PRO - Misiones) Bernardo Biella (Innovación Federal - Salta)

(Innovación Federal - Salta) Rocío Bonacci (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Adrián Brizuela (La Libertad Avanza - Catamarca)

(La Libertad Avanza - Catamarca) Eliana Bruno (La Libertad Avanza - Salta)

(La Libertad Avanza - Salta) Mariano Campero (La Libertad Avanza - Tucumán)

(La Libertad Avanza - Tucumán) Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas - Río Negro)

(Provincias Unidas - Río Negro) Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Abel Chiconi (La Libertad Avanza - San Juan)

(La Libertad Avanza - San Juan) Gerardo Cipolini (UCR - Chaco)

(UCR - Chaco) Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza - Mendoza)

(La Libertad Avanza - Mendoza) Fernando De Andreis (PRO - C.A.B.A.)

(PRO - C.A.B.A.) María Florencia De Sensi (PRO - Buenos Aires)

(PRO - Buenos Aires) Romina Diez (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Nicolás Emma (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Eduardo Falcone (MID - Buenos Aires)

(MID - Buenos Aires) Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Elia Marina Fernández (Independencia - Tucumán)

(Independencia - Tucumán) Alida Ferreyra (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Alejandro Finocchiaro (PRO - Buenos Aires)

(PRO - Buenos Aires) María Gabriela Flores (La Libertad Avanza - Salta)

(La Libertad Avanza - Salta) Alicia Fregonese (PRO - Entre Ríos)

(PRO - Entre Ríos) Maira Frías (La Libertad Avanza - Chubut)

(La Libertad Avanza - Chubut) María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza - Corrientes)

(La Libertad Avanza - Corrientes) Álvaro García (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Carlos García (La Libertad Avanza - Chaco)

(La Libertad Avanza - Chaco) Ignacio García Aresca (Provincias Unidas - Córdoba)

(Provincias Unidas - Córdoba) José Luis Garrido (Por Santa Cruz - Santa Cruz)

(Por Santa Cruz - Santa Cruz) Antonela Giampieri (PRO - C.A.B.A.)

(PRO - C.A.B.A.) Silvana Giudici (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Rosario Goitia (La Libertad Avanza - Chaco)

(La Libertad Avanza - Chaco) Alfredo Gonzales (La Libertad Avanza - Jujuy)

(La Libertad Avanza - Jujuy) Álvaro González (PRO - C.A.B.A.)

(PRO - C.A.B.A.) Diógenes Ignacio González (UCR - Corrientes)

(UCR - Corrientes) Gerardo Gustavo González (País Federal - Formosa)

(País Federal - Formosa) María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Maura Gruber (La Libertad Avanza - Misiones)

(La Libertad Avanza - Misiones) Jairo Guzmán (La Libertad Avanza - Santa Cruz)

(La Libertad Avanza - Santa Cruz) Diego Hartfield (La Libertad Avanza - Misiones)

(La Libertad Avanza - Misiones) Oscar Herrera (Innovación Federal - Misiones)

(Innovación Federal - Misiones) Patricia Holzman (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Gerardo Huesen (La Libertad Avanza - Tucumán)

(La Libertad Avanza - Tucumán) Gladys Humenuk (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) María Cecilia Ibañez (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo - San Juan)

(Producción y Trabajo - San Juan) Andrés Ariel Laumann (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

(La Libertad Avanza - Entre Ríos) Lilia Lemoine (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Andrés Leone (La Libertad Avanza - C.A.B.A.)

(La Libertad Avanza - C.A.B.A.) Mercedes Llano (La Libertad Avanza - Mendoza)

(La Libertad Avanza - Mendoza) Enrique Lluch (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Álvaro Martínez (La Libertad Avanza - Mendoza)

(La Libertad Avanza - Mendoza) Karina Maureira (La Neuquinidad - Neuquén)

(La Neuquinidad - Neuquén) Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Gladys Medina (Independencia - Tucumán)

(Independencia - Tucumán) Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza - Mendoza)

(La Libertad Avanza - Mendoza) Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza - Tucumán)

(La Libertad Avanza - Tucumán) Soledad Mondaca (La Libertad Avanza - Neuquén)

(La Libertad Avanza - Neuquén) Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Francisco Morchio (La Libertad Avanza - Entre Ríos)

(La Libertad Avanza - Entre Ríos) Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza - Salta)

(La Libertad Avanza - Salta) Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza - Neuquén)

(La Libertad Avanza - Neuquén) Lisandro Nieri (UCR - Mendoza)

(UCR - Mendoza) Miriam Niveyro (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Javier Noguera (Independencia - Tucumán)

(Independencia - Tucumán) José Nuñez (Provincias Unidas - Santa Fe)

(Provincias Unidas - Santa Fe) Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Pablo Outes (Innovación Federal - Salta)

(Innovación Federal - Salta) Sebastián Pareja (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Santiago Pauli (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

(La Libertad Avanza - Tierra del Fuego) Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza - Tucumán)

(La Libertad Avanza - Tucumán) José Peluc (La Libertad Avanza - San Juan)

(La Libertad Avanza - San Juan) Luis Petri (La Libertad Avanza - Mendoza)

(La Libertad Avanza - Mendoza) María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Luis Albino Picat (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Nancy Viviana Picon Martínez (Producción y Trabajo - San Juan)

(Producción y Trabajo - San Juan) María Celeste Ponce (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Manuel Quintar (La Libertad Avanza - Jujuy)

(La Libertad Avanza - Jujuy) Valentina Ravera (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Adrián Ravier (La Libertad Avanza - La Pampa)

(La Libertad Avanza - La Pampa) Verónica Razzini (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Karen Reichardt (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Gastón Riesco (La Libertad Avanza - Neuquén)

(La Libertad Avanza - Neuquén) Cristian A. Ritondo (PRO - Buenos Aires)

(PRO - Buenos Aires) Gonzalo Roca (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego)

(La Libertad Avanza - Tierra del Fuego) Laura Elena Rodríguez Machado (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Yamila Ruiz (Innovación Federal - Misiones)

(Innovación Federal - Misiones) Javier Sánchez Wrba (PRO - Buenos Aires)

(PRO - Buenos Aires) Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Santiago Santurio (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Darío Schneider (UCR - Entre Ríos)

(UCR - Entre Ríos) Laura Soldano (La Libertad Avanza - Córdoba)

(La Libertad Avanza - Córdoba) Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza - Santa Fe)

(La Libertad Avanza - Santa Fe) Alejandra Torres (Provincias Unidas - Córdoba)

(Provincias Unidas - Córdoba) Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza - Río Negro)

(La Libertad Avanza - Río Negro) José Federico Tournier (La Libertad Avanza - Corrientes)

(La Libertad Avanza - Corrientes) César Treffinger (La Libertad Avanza - Chubut)

(La Libertad Avanza - Chubut) Hernán Urien (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Daniel Vancsik (Innovación Federal - Misiones)

(Innovación Federal - Misiones) Patricia Vasquez (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Yolanda Vega (Innovación Federal - Salta)

(Innovación Federal - Salta) Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza - Buenos Aires)

(La Libertad Avanza - Buenos Aires) Pamela Fernanda Verasay (UCR - Mendoza)

(UCR - Mendoza) Lorena Villaverde (La Libertad Avanza - Río Negro)

(La Libertad Avanza - Río Negro) Gino Visconti (La Libertad Avanza - La Rioja)

(La Libertad Avanza - La Rioja) Martín Yeza (PRO - Buenos Aires)

(PRO - Buenos Aires) Oscar Zago (MID - C.A.B.A.)

(MID - C.A.B.A.) Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza - Salta)

Quiénes votaron en contra

Hilda Aguirre (Unión por la Patria - La Rioja)

(Unión por la Patria - La Rioja) Ernesto “Pipi” Ali (Unión por la Patria - San Luis)

(Unión por la Patria - San Luis) Cristian Andino (Unión por la Patria - San Juan)

(Unión por la Patria - San Juan) Javier Andrade (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

(Unión por la Patria - Tierra del Fuego) Martín Aveiro (Unión por la Patria - Mendoza)

(Unión por la Patria - Mendoza) Fernanda Ávila (Elijo Catamarca - Catamarca)

(Elijo Catamarca - Catamarca) Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas - Chubut)

(Provincias Unidas - Chubut) Marcelo Barbur (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria - Formosa)

(Unión por la Patria - Formosa) Gustavo Bordet (Unión por la Patria - Entre Ríos)

(Unión por la Patria - Entre Ríos) Alejandrina Borgatta (Unión por la Patria - Santa Fe)

(Unión por la Patria - Santa Fe) Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - C.A.B.A.)

(Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - C.A.B.A.) Santiago Cafiero (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Celia Campitelli (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) Julieta Marisol Campo (Unión por la Patria - Chaco)

(Unión por la Patria - Chaco) Lucia Cámpora (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Florencia Carignano (Unión por la Patria - Santa Fe)

(Unión por la Patria - Santa Fe) Sergio Guillermo Casas (Unión por la Patria - La Rioja)

(Unión por la Patria - La Rioja) Carlos Daniel Castagneto (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Jorge Chica (Unión por la Patria - San Juan)

(Unión por la Patria - San Juan) Ricardo Daives (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) María Graciela De la Rosa (Unión por la Patria - Formosa)

(Unión por la Patria - Formosa) Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba - Córdoba)

(Defendamos Córdoba - Córdoba) Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

(Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires) Romina Del Pla (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

(Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires) Fernanda Díaz (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Sergio Dolce (Unión por la Patria - Chaco)

(Unión por la Patria - Chaco) Gabriela Beatriz Estevez (Unión por la Patria - Córdoba)

(Unión por la Patria - Córdoba) Emir Felix (Unión por la Patria - Mendoza)

(Unión por la Patria - Mendoza) Jorge Fernández (Primero San Luis - San Luis)

(Primero San Luis - San Luis) Abelardo Ferran (Unión por la Patria - La Pampa)

(Unión por la Patria - La Pampa) Andrea Freites (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

(Unión por la Patria - Tierra del Fuego) Sebastián Galmarini (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) María Teresa García (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Diego A. Giuliano (Unión por la Patria - Santa Fe)

(Unión por la Patria - Santa Fe) José Glinski (Unión por la Patria - Chubut)

(Unión por la Patria - Chubut) José Gómez (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) Juan Grabois (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Ramiro Gutierrez (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Raul Hadad (Unión por la Patria - Corrientes)

(Unión por la Patria - Corrientes) Itai Hagman (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Ana María Ianni (Unión por la Patria - Santa Cruz)

(Unión por la Patria - Santa Cruz) Máximo Carlos Kirchner (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria - Santa Cruz)

(Unión por la Patria - Santa Cruz) Aldo Leiva (Unión por la Patria - Chaco)

(Unión por la Patria - Chaco) Jimena López (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) Juan Pablo Luque (Unión por la Patria - Chubut)

(Unión por la Patria - Chubut) Marcelo Mango (Unión por la Patria - Río Negro)

(Unión por la Patria - Río Negro) Mario Manrique (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Marianela Marclay (Unión por la Patria - Entre Ríos)

(Unión por la Patria - Entre Ríos) Varinia Lis Marin (Unión por la Patria - La Pampa)

(Unión por la Patria - La Pampa) Juan Marino (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria - Santa Fe)

(Unión por la Patria - Santa Fe) Guillermo Michel (Unión por la Patria - Entre Ríos)

(Unión por la Patria - Entre Ríos) Fernanda Miño (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Juan Carlos Molina (Unión por la Patria - Santa Cruz)

(Unión por la Patria - Santa Cruz) Matías Molle (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Fernando Monguillot (Elijo Catamarca - Catamarca)

(Elijo Catamarca - Catamarca) Cecilia Moreau (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Hugo Antonio Moyano (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Jorge Mukdise (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) Estela Mary Neder (Unión por la Patria - Santiago del Estero)

(Unión por la Patria - Santiago del Estero) Sebastián Noblega (Elijo Catamarca - Catamarca)

(Elijo Catamarca - Catamarca) Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria - Entre Ríos)

(Unión por la Patria - Entre Ríos) Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Claudia María Palladino (Unión por la Patria - Catamarca)

(Unión por la Patria - Catamarca) María Graciela Parola (Unión por la Patria - Formosa)

(Unión por la Patria - Formosa) Gabriela Pedrali (Unión por la Patria - La Rioja)

(Unión por la Patria - La Rioja) Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Horacio Pietragalla Corti (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires)

(Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires) Lorena Pokoik (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Luciana Potenza (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Agustina Lucrecia Propato (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria - La Pampa)

(Unión por la Patria - La Pampa) Santiago Luis Roberto (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Agustín Oscar Rossi (Unión por la Patria - Santa Fe)

(Unión por la Patria - Santa Fe) Marina Dorotea Salzmann (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Nancy Sand (Unión por la Patria - Corrientes)

(Unión por la Patria - Corrientes) Sabrina Selva (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Adriana Cristina Serquis (Unión por la Patria - Río Negro)

(Unión por la Patria - Río Negro) Vanesa Raquel Siley (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Guillermo Snopek (Unión por la Patria - Jujuy)

(Unión por la Patria - Jujuy) Julia Strada (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Jorge Taiana (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Caren Tepp (Unión por la Patria - Santa Fe)

(Unión por la Patria - Santa Fe) Paulo Agustín Tita (Unión por la Patria - Tierra del Fuego)

(Unión por la Patria - Tierra del Fuego) Pablo Todero (Unión por la Patria - Neuquén)

(Unión por la Patria - Neuquén) Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Nicolás Alfredo Trotta (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria - C.A.B.A.)

(Unión por la Patria - C.A.B.A.) Maria Elena Velázquez (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Luana Volnovich (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Hugo Yasky (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria - Tucumán)

(Unión por la Patria - Tucumán) Natalia Zaracho (Unión por la Patria - Buenos Aires)

(Unión por la Patria - Buenos Aires) Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria - Corrientes)

Abstenciones