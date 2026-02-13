Racing venció a Banfield en el Sur y sumó su segundo triunfo al hilo

La Academia le ganó por 2 a 0 al Taladro en el Estadio Florencio Sola por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 19:26

A este Racing Club de Gustavo Costas parece gustarle correr de atrás. Tras tres derrotas consecutivas y un clima que amenazaba con explotar, la Academia reaccionó: venció 2-0 a Banfield, sumó su segundo triunfo seguido y empezó a mirar de reojo el top 8, el primer objetivo del año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo no jugó bien, pero fue letal en las áreas. Hasta los 27 minutos Racing no había pateado al arco y merecía ir perdiendo. De hecho, Banfield había convertido, pero el VAR anuló el gol por una interferencia sobre Cambeses. Ese alivio fue un punto de quiebre: de un córner, Alan Di Césare capturó un rebote tras un cabezazo de Conechny y clavó el 1-0. Inmerecido, pero vital.

Antes del descanso llegó otro golpe. Tras un nuevo tiro de esquina, la pelota dio en la mano de Perrotta y el árbitro cobró penal. Adrián Martínez lo ejecutó con categoría para el 2-0, un premio exagerado para lo mostrado pero oro puro para un equipo necesitado de confianza.

En el complemento, Costas movió rápido el banco: sacó a Baltasar amonestado y metió a Bruno Zuculini, que le dio equilibrio al mediocampo. Desde ahí el partido se apagó. Banfield perdió empuje, Racing manejó los tiempos y hasta estuvo más cerca del tercero que de sufrir descuentos.

La Academia todavía no encuentra una identidad clara, pero empieza a sumar resultados que bajan la ansiedad. Ahora tendrá su primera gran prueba del 2026: visitará a Boca Juniors en la Bombonera. Del otro lado, el Taladro sigue en caída libre y se fue envuelto en un clima caliente, incluso con la expulsión de Pedro Troglio. Racing, que coqueteó con ese escenario, por ahora logró escapar.