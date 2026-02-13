Ingresar
Racing venció a Banfield en el Sur y sumó su segundo triunfo al hilo

La Academia le ganó por 2 a 0 al Taladro en el Estadio Florencio Sola por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 19:26

A este Racing Club de Gustavo Costas parece gustarle correr de atrás. Tras tres derrotas consecutivas y un clima que amenazaba con explotar, la Academia reaccionó: venció 2-0 a Banfield, sumó su segundo triunfo seguido y empezó a mirar de reojo el top 8, el primer objetivo del año.

El equipo no jugó bien, pero fue letal en las áreas. Hasta los 27 minutos Racing no había pateado al arco y merecía ir perdiendo. De hecho, Banfield había convertido, pero el VAR anuló el gol por una interferencia sobre Cambeses. Ese alivio fue un punto de quiebre: de un córner, Alan Di Césare capturó un rebote tras un cabezazo de Conechny y clavó el 1-0. Inmerecido, pero vital.

Antes del descanso llegó otro golpe. Tras un nuevo tiro de esquina, la pelota dio en la mano de Perrotta y el árbitro cobró penal. Adrián Martínez lo ejecutó con categoría para el 2-0, un premio exagerado para lo mostrado pero oro puro para un equipo necesitado de confianza.

En el complemento, Costas movió rápido el banco: sacó a Baltasar amonestado y metió a Bruno Zuculini, que le dio equilibrio al mediocampo. Desde ahí el partido se apagó. Banfield perdió empuje, Racing manejó los tiempos y hasta estuvo más cerca del tercero que de sufrir descuentos.

La Academia todavía no encuentra una identidad clara, pero empieza a sumar resultados que bajan la ansiedad. Ahora tendrá su primera gran prueba del 2026: visitará a Boca Juniors en la Bombonera. Del otro lado, el Taladro sigue en caída libre y se fue envuelto en un clima caliente, incluso con la expulsión de Pedro Troglio. Racing, que coqueteó con ese escenario, por ahora logró escapar.

