Planificación y agenda común marcan el inicio del ciclo académico 2026 en Humanidades

Autoridades de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE mantuvieron la primera reunión institucional del ciclo 2026 con los responsables de las coordinaciones de las distintas carreras que se dictan en la unidad académica, con el objetivo de abordar lineamientos de gestión y fortalecer el funcionamiento interno.

El encuentro fue encabezado por la decana Sandra Moreira; la vicedecana Carla Ferreyra y la secretaria Académica, Valeria Pinto, quienes compartieron los principales ejes del plan institucional impulsado desde la gestión y las acciones previstas para el desarrollo del año académico.

Durante la reunión se analizaron aspectos vinculados a la organización académica, la planificación de actividades y la articulación entre las coordinaciones y las distintas áreas de la Facultad. En ese marco, Moreira y Ferreyra hicieron un llamado a profundizar el trabajo en equipo y a consolidar una lógica de gestión colaborativa.

La secretaria Académica, Valeria Pinto, se refirió especialmente a los procesos y dinámicas de trabajo que atraviesan a las coordinaciones, destacando que “las formas de gestión se transforman constantemente y requieren capacidad de adaptación y organización conjunta”.

En ese sentido, subrayó la importancia de que los coordinadores se apoyen en las diferentes áreas de la Facultad para optimizar su tarea cotidiana. “La coordinación de cada carrera necesita articular de manera permanente con las Secretarías, el Departamento Alumnos, el área de Comunicación, Biblioteca y Orientación Vocacional; el acompañamiento entre áreas fortalece la gestión y mejora la calidad de los procesos académicos”, expresó.

Desde la conducción se destacó que estos espacios de encuentro permiten ordenar criterios de trabajo, fortalecer la comunicación interna y garantizar un funcionamiento más eficiente en beneficio de la comunidad universitaria.

La reunión marcó así el inicio del trabajo institucional del ciclo 2026 en materia de coordinación académica, con el compromiso de sostener instancias periódicas de diálogo y planificación conjunta.