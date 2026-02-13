La reforma de la Constitución santiagueña de 2005 fue analizada en un acto institucional

La actividad estuvo dirigida a jueces de todos los fueros y el Dr. Llugdar fue uno de los expositores, en su condición de coautor y codirector del libro alusivo.

Hoy 18:05

¨Los mandatos de la Constitución santiagueña a partir de la reforma de 2005”, fue la denominación de una actividad académica que reunió a jueces y funcionarios del Poder Judicial provincial, ocasión en la que el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar, brindó una conferencia académica.

Es que justamente fue uno de los directores y coautores del libro “Santiago del Estero: La Reforma Constitucional de 2005. Estudios y Análisis en su 20° Aniversario 2005-2025”, que fue editado con motivo de cumplirse dos décadas de la sanción de la Carta Magna local vigente, obra colectiva en la que distintos profesionales escribieron sobre este proceso y sus consecuencias institucionales y sociales.

Asistieron al evento, organizado por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, el defensor general, Dr. Enrique Billaud; el Dr. Pablo Ramón Lucatelli, quien es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba jueces y funcionarios de todas las instancias y fueros, quienes recibieron un ejemplar de la obra mencionada.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Llugdar expresó: "Agradezco la invitación de la Asociación de Magistrados para poder homenajear a la Constitución Provincial. El año pasado, cuando se cumplieron veinte años de vigencia de su última reforma, surgió la iniciativa que ha sido receptada por la Asociación de Magistrados y, por qué?, porque quizás el problema que tenemos todos es que miramos mucho los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, pero muchas veces las respuestas están aquí nomás, en la Constitución vigente de nuestra provincia".

"Si miramos los estándares de protección, prosiguió, a veces la Constitución local, tiene estándares de protección mucho más altos que los mínimos que nos establece como obligatorio, tanto los Tratados Internacionales como la Constitución Nacional. Por eso, es importante porque juega el principio de favorabilidad que se traduce en ese principio que también invocamos mucho que es el principio pro persona, entonces siempre tenemos que buscar mayor jerarquía, aunque no lo aparezca dentro de la formalidad normativa, aquel sistema que tenga el más alto estándar de protección de la dignidad humana".

En otro tramo, el también catedrático destacó que "Santiago del Estero ha sido precursora de ciertas cuestiones, tenemos la primera Carta Orgánica Municipal vigente en el país. Santiago del Estero, ciudad ha sido la primera municipalidad autónoma de la República Argentina y eso tiene mucho importancia, para ver la riqueza constitucional que tiene la provincia”.

Para concluir, el magistrado manifestó que "estamos asistiendo, en estos días, a mucha legislación que soslaya la supremacía constitucional y que se está convirtiendo en ley nacional. Que podrá tener legitimidad formal el mecanismo por la que se sanciona y se promulga, pero que no tiene legitimación constitucional. Así lo han expresado muchas asociaciones de jueces, que vienen mostrando preocupación con ciertos artículos de algunas de las reformas esenciales, como las leyes laborales y leyes penales juveniles de fondo”.

"Los jueces vamos a tener que estar muy atentos porque tenemos esa misión, no interferir en las decisiones del ámbito político pero sí estamos obligados a no admitir decisiones políticas que no sean conforme a la Constitución de la Nación, de nuestra Provincia y a los Tratados Internacionales que el país es parte", cerró su alocución.

A su turno, el Dr. Darío Alarcón, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, señaló que la entidad que encabeza realizó un esfuerzo para solventar la publicación de libro, que “es un homenaje al cumplirse 20 años de la reforma de la Constitución Provincial, a instancia del Dr. Llugdar”.

Luego, sostuvo que “el texto reformado es una reafirmación de la autonomía provincial, en el marco del federalismo argentino. Por primera vez se incorporó, de manera expresa, la progresividad de los derechos, los derechos de los pueblos originarios, la autonomía municipal, la defensa del ambiente como derecho colectivo y la paridad de género. También hubo reformas en el Poder Judicial, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento”.

Por su parte, el Dr. Cristian Altavilla, quien dirigió el trabajo grupal, agradeció en comunicación virtual, al codirector de la recopilación, el Dr. Llugdar y a la Asociación de Magistrados, en la persona del Dr. Alarcón, por la decisión de sumarlo a este proyecto editorial, así como también a todos los autores que colaboraron con la realización de la obra.

Su trabajo se basa en un exhaustivo repaso del constitucionalismo santiagueño, desde el momento en que se declaró su autonomía provincial hasta la reforma de su Carta Magna de Santiago del Estero en 2005.

Es de destacar que el trabajo cuenta con un escrito del senador nacional, Dr. Gerardo Zamora y prólogo del Dr. Alarcón, mientras que son coautores los Dres. Llugdar; Lucatelli; Gustavo Lobo; Miguel Rodríguez Villafañe; María Gabriela Ábalos; Héctor Salomón y Verónica Nolasco.