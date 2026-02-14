Gimnasia y Estudiantes paralizan La Plata con una nueva edición del clásico

El Lobo y el Pincha vuelven a verse las caras por la quinta fecha del Torneo Apertura.
La ciudad de La Plata vivirá este domingo una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Estadio Juan Carmelo Zerillo, más conocido como “El Bosque”, y será transmitido por TNT Sports Premium. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.
Gimnasia llega séptimo en la Zona B con seis puntos, gracias a sus victorias como local ante Racing y Aldosivi. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar tres puntos clave.
El Lobo fue uno de los grandes animadores del último Clausura, donde alcanzó la semifinal y cayó justamente ante su clásico rival. Por eso, el duelo de este domingo también tiene sabor a revancha para el conjunto tripero.
Estudiantes, vigente campeón del fútbol argentino y conducido por Eduardo Domínguez, se ubica cuarto en la Zona A con ocho unidades. El Pincha derrotó en casa a Boca y Deportivo Riestra, y sumó empates como visitante frente a Independiente y Defensa y Justicia.
El equipo albirrojo intentará dar el golpe en El Bosque para mantenerse en la pelea por el primer lugar de su zona y reafirmar su protagonismo en el torneo.
Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.