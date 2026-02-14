Gimnasia y Estudiantes paralizan La Plata con una nueva edición del clásico

El Lobo y el Pincha vuelven a verse las caras por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 00:01

La ciudad de La Plata vivirá este domingo una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Estadio Juan Carmelo Zerillo, más conocido como “El Bosque”, y será transmitido por TNT Sports Premium. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

El Lobo, por una alegría en casa

Gimnasia llega séptimo en la Zona B con seis puntos, gracias a sus victorias como local ante Racing y Aldosivi. El equipo dirigido por Fernando Zaniratto buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar tres puntos clave.

El Lobo fue uno de los grandes animadores del último Clausura, donde alcanzó la semifinal y cayó justamente ante su clásico rival. Por eso, el duelo de este domingo también tiene sabor a revancha para el conjunto tripero.

El Pincha quiere sostener su chapa de campeón

Estudiantes, vigente campeón del fútbol argentino y conducido por Eduardo Domínguez, se ubica cuarto en la Zona A con ocho unidades. El Pincha derrotó en casa a Boca y Deportivo Riestra, y sumó empates como visitante frente a Independiente y Defensa y Justicia.

El equipo albirrojo intentará dar el golpe en El Bosque para mantenerse en la pelea por el primer lugar de su zona y reafirmar su protagonismo en el torneo.

Posibles formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.