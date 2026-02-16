Ingresar
Se realizará un taller sobre la incorporación de la IA en la vida cotidiana

Hoy 11:53
La Banda

La Municipalidad de La Banda informa que el próximo viernes 20 de 18 a 21 horas, se realizará el Taller de "Inteligencia Artificial: IA en la Vida Diaria" en la Casa del Bicentenario (Besares y Garay).

La propuesta está orientada a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general que deseen incorporar herramientas de Inteligencia Artificial de manera simple, práctica y útil para su trabajo y su vida cotidiana.

Durante la jornada, los participantes aprenderán a utilizar aplicaciones y recursos de IA para optimizar tareas, mejorar la productividad, potenciar la creatividad y aplicar soluciones digitales en distintos ámbitos profesionales y personales.

El taller es una actividad arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Para más información e inscripciones los interesados pueden comunicarse al 3855823707.

