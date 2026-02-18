Mckenna Grace será Daphne en la nueva serie live-action de ‘Scooby-Doo’ para Netflix

La actriz se une al proyecto que explorará los orígenes de Mystery Inc., en una reinterpretación moderna del clásico animado.

Hoy 07:27

Netflix confirmó que Mckenna Grace interpretará a una joven Daphne Blake en su próxima serie live-action de Scooby-Doo, que contará cómo se conoció el grupo de Mystery Inc. La serie, adquirida por Netflix en marzo de 2025, constará de ocho episodios y promete una visión contemporánea del icónico programa animado.

Según la sinopsis oficial, durante su último verano en campamento, Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio sobrenatural relacionado con un cachorro de gran danés, mientras junto a Velma y Freddy intentan resolver un caso que amenaza con revelar secretos de todos.

Este papel marca el regreso de Grace interpretando a Daphne, luego de haber prestado su voz a la versión joven del personaje en la película animada “Scoob!” (2020). Aunque iba a repetir el rol en la precuela “Scoob! Holiday Haunt”, el proyecto fue cancelado por Warner Bros. Discovery por ajustes de costos. Grace también ha interpretado versiones jóvenes de personajes principales en series como “Chilling Adventures of Sabrina” y películas como “Captain Marvel” y “I, Tonya”.

McKenna Grace

En televisión, Grace fue nominada al Emmy en 2021 como mejor actriz invitada en drama por “The Handmaid’s Tale”, y es conocida por su trabajo en “The Young and the Restless”, “The Haunting of Hill House”, “Young Sheldon” y “Designated Survivor”. En cine, ha participado en títulos destacados como “Gifted”, “Ghostbusters: Afterlife”, “Ghostbusters: Frozen Empire” y “Five Nights at Freddy’s 2”.

La serie estará bajo la producción ejecutiva de Josh Appelbaum, Scott Rosenberg, André Nemec, Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, mientras que Warner Bros. Television se encargará de la producción. Berlanti Productions mantiene un acuerdo general con WBTV, que controla los derechos de los personajes de Hanna-Barbera.

Este no será el primer proyecto live-action de Scooby-Doo. La película de 2002, protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, con Scooby a cargo de Neil Fanning, fue un éxito de taquilla, recaudando más de 250 millones de dólares. Su secuela, “Scooby-Doo: Monsters Unleashed”, también tuvo éxito, y a lo largo de los años se han producido múltiples películas y series animadas basadas en el clásico de Hanna-Barbera.