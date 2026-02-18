Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 FEB 2026 | 26º
X
Policiales

Detienen a depravado acusado de violar y filmar a su propia hija

La denuncia fue realizada por el hermano de la víctima, que tiene 15 años y habría sido víctima de abusos desde los 11.

Hoy 07:40

Por pedido de la fiscal Daniela Yslas, integrante de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, personal policial de la Comisaría 44 con asiento en Tintina, allanó una casa en la localidad de Ganadero Gatica, y puso tras las rejas a un jornalero acusado de abusar sexualmente de su hija discapacitada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida judicial fue parte de una denuncia que realizó un joven —de 24 años— quien se presentó en la mencionada dependencia policial e informó que su padre violaba a su hermana, una adolescente de 15 años.

Según los dichos del joven, el acusado —de 51 años— sometía sexualmente a su hermana desde que tenía 11 años, aprovechando que quedaban solos en la vivienda donde residían, ya que su madre salía a trabajar.

El joven —quien reside en la localidad de Donadeu— contó que descubrió los aberrantes hechos cuando tomó por casualidad el teléfono de su padre y descubrió que este tenía videos en los que se advertían los ataques a su hermana.

La Dra. Yslas alertada del hecho solicitó que la adolescente fuera examinada por el médico de Sanidad quien constató lesiones compatibles con abuso de vieja data, por lo que inmediatamente pidió a la Justicia de Control y Garantías una orden de allanamiento y detención.

Con la orden pertinente, durante el fin de semana largo, la policía arribó a la casa del depravado y lo apresó. En los próximos días será trasladado a la ciudad Capital para ser sometido a indagatoria.

TEMAS Abuso Sexual Tintina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. River fue superior, pero sufrió hasta el final para eliminar a Ciudad de Bolívar de la Copa Argentina
  2. 2. Habló la hija de Ramona: “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”
  3. 3. Cayó "Chingolo": el fin de una seguidilla de robos que azotaba a Añatuya
  4. 4. Rescatan a más de 500 animales hacinados en un camión que viajaba a Buenos Aires
  5. 5. Horror en Indonesia: un cocodrilo gigante mató a una mujer en el río y el dramático rescate quedó filmado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT