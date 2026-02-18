Detienen a depravado acusado de violar y filmar a su propia hija

La denuncia fue realizada por el hermano de la víctima, que tiene 15 años y habría sido víctima de abusos desde los 11.

Hoy 07:40

Por pedido de la fiscal Daniela Yslas, integrante de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, personal policial de la Comisaría 44 con asiento en Tintina, allanó una casa en la localidad de Ganadero Gatica, y puso tras las rejas a un jornalero acusado de abusar sexualmente de su hija discapacitada.

La medida judicial fue parte de una denuncia que realizó un joven —de 24 años— quien se presentó en la mencionada dependencia policial e informó que su padre violaba a su hermana, una adolescente de 15 años.

Según los dichos del joven, el acusado —de 51 años— sometía sexualmente a su hermana desde que tenía 11 años, aprovechando que quedaban solos en la vivienda donde residían, ya que su madre salía a trabajar.

El joven —quien reside en la localidad de Donadeu— contó que descubrió los aberrantes hechos cuando tomó por casualidad el teléfono de su padre y descubrió que este tenía videos en los que se advertían los ataques a su hermana.

La Dra. Yslas alertada del hecho solicitó que la adolescente fuera examinada por el médico de Sanidad quien constató lesiones compatibles con abuso de vieja data, por lo que inmediatamente pidió a la Justicia de Control y Garantías una orden de allanamiento y detención.

Con la orden pertinente, durante el fin de semana largo, la policía arribó a la casa del depravado y lo apresó. En los próximos días será trasladado a la ciudad Capital para ser sometido a indagatoria.