Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 FEB 2026 | 35º
X
Locales

Elías Suárez confirmó subas en la Tarjeta Social y el Programa de Emergencia Provincial

La medida busca reforzar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables. Esta tarde habrá una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para brindar más detalles.

Hoy 16:02

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, confirmó un incremento en los montos de los planes sociales provinciales, una medida que alcanzará a miles de beneficiarios en toda la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Según precisó el mandatario, el Programa Emergencia Social Provincial aumentará de $70.000 a $100.000. En tanto, la Tarjeta Social se actualizará de $52.000 a $74.000.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que la decisión apunta a reforzar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables, en el marco del actual contexto económico.

Te recomendamos: "No vamos a ir contra los que más lo necesitan, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia presupuestaria"

La información fue confirmada en las últimas horas. Esta tarde se llevará a cabo una conferencia de prensa, en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales brindarán mayores precisiones sobre la implementación de la medida, las fechas de acreditación y el alcance del incremento.

Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre la aplicación efectiva de los nuevos montos y los mecanismos previstos para su liquidación.

TEMAS Economia Gobierno de Santiago del Estero Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elías Suárez confirmó subas en la Tarjeta Social y el Programa de Emergencia Provincial
  2. 2. Horror en Indonesia: un cocodrilo gigante mató a una mujer en el río y el dramático rescate quedó filmado
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 18 de febrero: anticipan una jornada calurosa, con nubosidad y alta humedad
  4. 4. Detienen a depravado acusado de violar y filmar a su propia hija
  5. 5. Fate anunció su cierre definitivo: la marca argentina de neumáticos despedirá a 920 empleados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT