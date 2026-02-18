Elías Suárez confirmó subas en la Tarjeta Social y el Programa de Emergencia Provincial

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, confirmó un incremento en los montos de los planes sociales provinciales, una medida que alcanzará a miles de beneficiarios en toda la provincia.

Según precisó el mandatario, el Programa Emergencia Social Provincial aumentará de $70.000 a $100.000. En tanto, la Tarjeta Social se actualizará de $52.000 a $74.000.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que la decisión apunta a reforzar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables, en el marco del actual contexto económico.

La información fue confirmada en las últimas horas. Esta tarde se llevará a cabo una conferencia de prensa, en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales brindarán mayores precisiones sobre la implementación de la medida, las fechas de acreditación y el alcance del incremento.

Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles sobre la aplicación efectiva de los nuevos montos y los mecanismos previstos para su liquidación.