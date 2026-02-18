Argentinos visita a Barcelona SC con la ilusión de golpear primero en la Libertadores

El Bicho abre la serie en Guayaquil por la Fase 2 clasificatoria y busca llevarse un resultado clave para definir en La Paternal.

Hoy 08:58

Barcelona Sporting Club y Argentinos Juniors se enfrentan desde las 21.30 en el Estadio Monumental Banco Pichincha por la ida de la segunda ronda de clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Nicolás Diez llega revitalizado tras su último triunfo y afronta una serie que el pueblo de La Paternal vive como una obsesión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto ecuatoriano atraviesa un momento contradictorio. La llegada de nombres pesados como Darío Benedetto y el empate amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi conviven con problemas institucionales y un fuerte escándalo dirigencial que golpeó la vida política del club. En lo deportivo, Barcelona intentará hacerse fuerte en casa para viajar con ventaja a la revancha.

Argentinos, en cambio, llega en crecimiento. Pasó de buenas actuaciones sin premio a un rendimiento convincente en el momento justo, lo que le devolvió confianza a un plantel que venía golpeado tras un 2025 irregular. El objetivo es claro: sacar un resultado positivo en Ecuador para cerrar la historia la próxima semana en el Estadio Diego Armando Maradona.

La revancha se jugará en La Paternal y el ganador avanzará a la Fase 3, donde espera el vencedor del cruce entre Botafogo de Futebol e Regatas y Nacional Potosí.

Para esta noche, Barcelona formaría con Contreras; Carabalí, Báez, Sosa, Mina; Gómez, García, Celiz; Rojas, Núñez y Perlaza.

El Bicho iría con Cortés; Lozano, Álvarez, Godoy, Coronel; Fattori, Pérez u Oroz; López Muñoz, Lescano, Viveros; Molina. Una serie que mezcla necesidad, ilusión y presión continental.

____________