Wanda Nara disfruta de sus vacaciones en Maldivas: bikinis de lujo, looks de playa y momentos románticos

La empresaria compartió en redes sociales postales de su escapada al paradisíaco destino junto a su pareja. Entre paisajes de mar turquesa, Wanda Nara mostró sus exclusivos outfits de playa, accesorios de marcas internacionales y cenas románticas frente al océano.

Hoy 19:16

La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales al compartir imágenes de sus vacaciones en las paradisíacas Maldivas. Desde playas de arena blanca y aguas turquesas, la mediática mostró distintos momentos de relax, paseos y veladas románticas junto a su pareja, en un viaje marcado por el lujo y el estilo.

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Durante su estadía, Wanda deslumbró con una serie de looks de playa que reflejan su gusto por la moda internacional. Uno de los outfits más comentados fue una microbikini rosa con textura brillante de Balmain, que combinó con un clásico pañuelo marrón de Fendi. En otra de las postales, lució un traje de baño negro de corte clásico acompañado por un pareo animal print y un sombrero estilo cowboy de Miu Miu.

Wanda Nara

La empresaria también compartió una cena íntima frente al mar, donde se destacaron sus icónicos lentes de Yves Saint Laurent, en una escena que reflejó el clima romántico del viaje. Su pareja, en tanto, optó por un estilo deportivo, con remeras y shorts vinculados al mundo del básquet, en contraste con los sofisticados outfits de Wanda.

Entre los accesorios que acompañaron cada jornada no faltaron carteras y complementos de lujo. La conductora posó con una bikini negra con estampa blanca de Louis Vuitton y sandalias modernas de Hermès con la característica tira de la firma en jean. Además, eligió uñas blancas para combinar con sus estilismos veraniegos.

En cuanto al beauty look, Wanda apostó por una estética natural y relajada: cabello suelto con ondas suaves y raya al medio, casi sin maquillaje, acompañando la impronta fresca del viaje. Entre paseos, momentos de playa y espacios de introspección, la empresaria dejó ver un nuevo capítulo personal, marcado por el disfrute, el amor propio y el inicio de una nueva etapa sentimental.