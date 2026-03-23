Materiales de construcción con 70% de descuento: imperdible Feria de Oportunidades

La gran Feria de Oportunidades de Mercomat se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de marzo, exclusivamente en la sucursal de Parque Industrial.

Hoy 07:29

Habrá liquidación de stock, sorteos imperdibles y además con tu compra participas por un IPHONE 17: todas las compras realizadas durante los días de la feria (superiores a $25.500) participan del sorteo por un iPhone 17.

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Aprovecha la feria financiando tus compras en 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés con bancarizadas y hasta 18 cuotas con Tarjeta Sol.

Feria de Oportunidades 2025

Es la oportunidad ideal para quienes buscan construir, refaccionar o equipar el hogar cuidando el bolsillo.

Variedad y stock de liquidación

Desde la firma destacaron que el objetivo es ofrecer soluciones reales tanto a familias como a profesionales del sector. Durante las jornadas, los clientes podrán acceder a un sector de Outlet y Saldos con beneficios que alcanzan el 70% de descuento real.

Entre los productos destacados que formarán parte del remate se encuentra una gran variedad de cerámicos y porcelanatos, chapas, electrodomésticos, ladrillos, cementos, pegamentos, aberturas y pinturas.

La experiencia en la feria no será solo comercial. Quienes visiten la sucursal de Parque Industrial podrán disfrutar de juegos, dinámicas interactivas y premios instantáneos mientras esperan ser atendidos, haciendo de la compra un momento ameno y entretenido.

La feria se desarrollará de manera exclusiva en la sucursal de Parque Industrial (frente a la estación de servicios Axion), con los siguientes horarios de atención:

Jueves 26 y viernes 27 de marzo: de 8:00 a 18:00 hs.

Sábado 28 de marzo: de 8:00 a 12:00 hs.

La invitación está hecha: tres días, descuentos imbatibles y la posibilidad de renovar la casa y llevarse el iphone del momento en un solo lugar. ¡No te lo pierdas!

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