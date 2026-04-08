El tiempo para este miércoles 8 de abril en Santiago del Estero: la máxima llegará a 23°C

Además, el SMN informó una jornada templada, con cielo mayormente despejado.

Hoy 01:24

El Servicio Meteorológico anticipa para este miércoles 8 de abril una jornada agradable en Santiago del Estero, con temperaturas moderadas y condiciones estables. La mínima se ubicará en 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

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Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará despejado, con ambiente fresco en las primeras horas. Hacia la tarde, se espera un leve incremento de nubosidad, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente cubierto.

En cuanto a las condiciones generales, la humedad se mantiene elevada, cercana al 96%, con vientos suaves del sector sudoeste a 6 km/h y buena visibilidad, alcanzando los 10 kilómetros.

De acuerdo al pronóstico extendido, las temperaturas irán en ascenso en los próximos días, con máximas que podrían llegar hasta los 29°C hacia el fin de semana, consolidando un período de clima otoñal templado en la provincia.