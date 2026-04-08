Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 ABR 2026 | 15º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 8 de abril en Santiago del Estero: la máxima llegará a 23°C

Además, el SMN informó una jornada templada, con cielo mayormente despejado.

Hoy 01:24

El Servicio Meteorológico anticipa para este miércoles 8 de abril una jornada agradable en Santiago del Estero, con temperaturas moderadas y condiciones estables. La mínima se ubicará en 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará despejado, con ambiente fresco en las primeras horas. Hacia la tarde, se espera un leve incremento de nubosidad, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente cubierto.

En cuanto a las condiciones generales, la humedad se mantiene elevada, cercana al 96%, con vientos suaves del sector sudoeste a 6 km/h y buena visibilidad, alcanzando los 10 kilómetros.

De acuerdo al pronóstico extendido, las temperaturas irán en ascenso en los próximos días, con máximas que podrían llegar hasta los 29°C hacia el fin de semana, consolidando un período de clima otoñal templado en la provincia.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca se hizo fuerte en Chile y arrancó su camino en la Libertadores con un triunfazo
  2. 2. Quimsa se recuperó con una valiosa victoria ante La Unión de Formosa en el Ciudad
  3. 3. Independiente volvió a caer ante Santa Paula y quedó eliminado de la Liga Argentina
  4. 4. Barrio Primera Junta: los detalles de la investigación contra un hombre detenido por una alerta internacional de pornografía infantil
  5. 5. Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras una fuerte caída: lo confirmó Santiago del Moro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT