Aclaran que el hombre viralizado no fingía: padece Parkinson y lamentan la difusión del video

Tras la viralización de un video en redes, donde fue acusado de fingir una discapacidad, se confirmó que el hombre padece Enfermedad de Parkinson. Su familia y un kinesiólogo cuestionaron la difusión del contenido y advirtieron sobre los prejuicios y daños que generan este tipo de exposiciones.

25/04/2026

El caso del hombre que fue filmado al salir con un andador de un cajero del Banco Nación en Río Tercero generó fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de simular una discapacidad. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que padece Enfermedad de Parkinson, lo que desató críticas hacia la exposición pública del caso.

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El video se viralizó rápidamente en la red social X, impulsado por publicaciones que ironizaban sobre la situación en medio del debate por recortes en políticas vinculadas a la discapacidad.

Ante la repercusión, la hija del hombre lamentó la difusión del contenido: explicó que fue grabado sin su consentimiento y que la masificación del material derivó en interpretaciones erróneas sobre su estado de salud.

En la misma línea, el kinesiólogo que lo trató durante años brindó precisiones sobre su condición. Señaló que la forma de caminar que se observa en las imágenes es una manifestación habitual de la enfermedad, especialmente tras períodos de inmovilidad. “Después de estar detenido, le cuesta retomar la marcha. Es algo propio del sistema nervioso en estos casos”, explicó.

El profesional también detalló que, al contar con mayor espacio y menor interferencia, el paciente puede regular mejor sus movimientos y desplazarse con mayor fluidez, lo que podría haber dado lugar a interpretaciones equivocadas en el video.

A través de sus redes sociales, el especialista expresó su malestar por la viralización y defendió al hombre, remarcando que se trata de una situación clínica conocida. Además, advirtió sobre las consecuencias de este tipo de exposiciones, que muchas veces derivan en prejuicios y decisiones injustas respecto a personas con discapacidad.

El episodio reavivó el debate sobre el uso responsable de las redes sociales y la necesidad de evitar la difusión de contenidos que pueden vulnerar la dignidad de terceros.