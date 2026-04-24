La Policía de Santiago del Estero impulsa el Primer Encuentro Internacional sobre Cibercrimen

Con el apoyo y acompañamiento del Gobierno de la Provincia se presentó el Primer Encuentro Internacional sobre Cibercrimen, que se desarrollará del 4 al 6 de mayo y posicionará a la provincia como un espacio clave para el abordaje de los delitos informáticos.

25/04/2026

La presentación se llevó a cabo en el Complejo de Formación Policial, con la participación del Consejero del Interior de la Embajada de España en Argentina, Dr. Francisco Arenas Morales, quien brindó detalles sobre la organización y los ejes temáticos del encuentro.

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La actividad estuvo encabezada por el Jefe de Policía, Comisario General Lic. Laureano Francisco Silva, y el Subjefe de Policía, Comisario General Lic. Walter Gómez. Además, a través de videoconferencia, participaron representantes de las Policías del Norte Grande —La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones—, lo que otorgó al evento un marcado carácter federal.

En este marco, se destacó el rol central de la Policía de Santiago del Estero en la organización de este encuentro internacional, siendo la institución encargada de impulsar esta iniciativa en articulación con organismos provinciales, lo que refleja su compromiso con la capacitación permanente y la actualización frente a las nuevas modalidades delictivas.

Durante su exposición, el Dr. Arenas Morales —coordinador del encuentro— presentó los principales ejes temáticos, entre los que se incluyen los métodos de investigación aplicados al ciberacoso y a otros delitos informáticos.

El evento contará con la participación de destacados especialistas, entre ellos la fiscal especializada en cibercrimen, Dra. Daniela Dupuy; los abogados Cristian Omar Fariña, Fernando Javier Dedovich y Tomás Vacarezza; y expertos provenientes de España, como la Dra. Elvira Tejeda y el subinspector de la Policía Nacional de España, Jorge Gómez Izquierdo.

En un contexto internacional atravesado por el crecimiento de los delitos informáticos, durante las jornadas se abordarán problemáticas como el ciberacoso, la explotación de menores en entornos digitales, el fraude informático y otras modalidades emergentes. Asimismo, se tratarán aspectos claves vinculados a la preservación y análisis de la evidencia digital y la cadena de custodia, conforme a la normativa vigente.

La realización de este encuentro es resultado del trabajo conjunto entre la Policía de Santiago del Estero y el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Culto y la Secretaría de Seguridad, organismos que promueven la formación continua como eje fundamental de las políticas públicas en materia de seguridad.