En la gestión Milei, Santiago del Estero es una de las provincias que no recibió fondos ATN

Qué provincias fueron las más beneficiadas con Aportes del Tesoro Nacional . Cuánto dinero envió el Gobierno en lo que va de 2026, cuáles no recibieron fondos y el monto total sin distribuir.

Hoy 08:24

En el marco de las negociaciones con las provincias para conseguir apoyos en el Congreso, el Gobierno Nacional reactivó en marzo pasado el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), transferencias de la Nación a las provincias no automáticas, que no se rigen por los porcentajes de la coparticipación federal.

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Si bien los ATN fueron creados para asistir a las provincias ante situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, en la práctica, históricamente fueron utilizados discrecionalmente según la cercanía política o como moneda de intercambio en busca de apoyos legislativos. Su asignación está en manos del Ministerio del Interior, hoy a cargo de Diego Santilli.

Fuente de esa cartera señalaron a Infobae que “esa herramienta de asistencia financiera a las provincias se utiliza regularmente, es de público conocimiento y se informa de manera transparente”. Agregaron que “algunas provincias han solicitado estos fondos porque tienen obligaciones que afrontar en sus territorios”, como desequilibrios financieros o por emergencia climática, y que “esos desequilibrios se deben en parte por el proceso que comenzó en Argentina de ordenamiento de cuentas”.

Cuadro elaborado por Infobae

Las transferencias de ATN este año se concretaron en marzo y abril. En mayo no hubo desembolsos. Así, desde enero hasta el comienzo de junio, el reparto desde la cartera de Interior fue, en total, de $121.000 millones. Tuvieron como destinatarias 13 provincias, todas gobernadas por mandatarios aliados, entre los cuales hubo un solo peronista, el catamarqueño Raúl Jalil, de buen diálogo con la Casa Rosada.

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Las provincias más beneficiadas

Infobae relevó todos los ATN que la Nación le transfirió a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei, según la sintonía política de sus gobernadores con el Poder Ejecutivo libertario y negociaciones mediante.

Fueron, en total, $374.300 millones y se hicieron bajo el concepto de distintas emergencias: desde climática, ígnea o hídrica hasta la económica, alimentaria, socio sanitaria, o por desequilibrios financieros.

Pero no todas las provincias fueron beneficiadas con estos aportes discrecionales. De los 24 distritos, 8 no recibieron ATN en estos dos años y medio.

Además de la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, y San Luis, gobernada por Claudio Poggi, electo por Cambia San Luis, las restantes que no recibieron estos fondos son todas peronistas: Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Tierra del Fuego y Santiago del Estero gobernada por el Frente Cívico.

De las 16 que sí recibieron ATN, el ranking lo lideran Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada una en los dos años y medio desde que Milei llegó al poder.

Misiones es un distrito controlado por el Frente Renovador de la Concordia, la fuerza local que lidera Carlos Rovira, y a quien le responde el actual mandatario Hugo Passalacqua. La provincia tiene dos senadores clave en el Senado, que juegan muchas veces de aliados con el oficialismo, pero que fluctúan con su voto o hacen valer sus ausencias en el recinto según el tema y las negociaciones subterráneas.

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En el caso de Tucumán, está gobernada por Osvaldo Jaldo, de origen peronista pero con buen diálogo con el Gobierno nacional, al punto que su legisladores armaron un bloque aparte del de Unión por la Patria, bautizado Independencia.

En el total de ATN recibidos desde la nación desde diciembre de 2023, le siguen Salta con $36.000 millones; Entre Ríos, con $35.800 millones; Neuquén, con $30.000 millones;

En Salta y Neuquén gobiernan mandatarios de fuerzas provinciales - Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, respectivamente - con posturas críticas pero de buena relación con la Casa Rosada. En el caso de Entre Ríos, Rogelio Frigerio es uno de los gobernadores del PRO de mayor sintonía con la gestión libertaria nacional.

Luego aparecen en el ranking Chaco, con $28.000 millones, gobernada por el radical Leandro Zdero; Chubut, con $27.500 millones, cuyo mandatario es Ignacio Torres, del PRO; y Catamarca, con $27.000 millones en total, en manos del peronista dialoguista Jalil.

Luego se ubican Corrientes con $18.000 millones; Mendoza con $17.000 millones. Se trata de dos provincias gobernadas por el radicalismo, con matices en cuanto a su cercanía respecto del oficialismo.

El mendocino Alfredo Cornejo es uno de los mandatarios opositores más cercanos a la LLA. En su distrito, fue en alianza con los libertarios en las elecciones legislativas del año pasado. Por su parte, el correntino Juan Pablo Valdés tiene una posición dialoguista aunque más independiente, luego de que LLA le plantara un candidato propio en los últimos comicios.

A continuación, aparecen Santa Fe con $16.500 millones, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, un aliado crítico de LLA; San Juan con $16.000, comandada por Marcelo Orrego, del PRO; y Santa Cruz con $15.000, cuyo mandatario es Claudio Vidal, del espacio político provincial SER.

La provincia más populosa del país, Buenos Aires, solo recibió $10.000 millones en 2025 en lo que va de la gestión libertaria, una cifra que debe ser leída en el marco del enfrentamiento entre su gobernador, Axel Kicillof, y Milei.

Completan la lista Jujuy con $9.500 millones, gobernada por el radical Carlos Sadir, recibidos en 2024 y 2025; y Río Negro, un distrito en manos de Alberto Weretilnek, con solo $5.000 millones, solo en 2025. Ambos mandatarios tuvieron y sostiene posturas dialoguistas con el gobierno nacional.

El reparto en lo que va de 2026

Al igual que en el acumulado de la gestión Milei, la provincia que más recibió en los primeros cinco meses de 2026 fue Misiones: $15.000 millones.

Le siguen Corrientes y Mendoza con $14.000 millones cada una; Neuquén con $12.0000 millones; y Salta con $11.000 millones.

En el listado le siguen Entre Ríos, Chaco y San Juan con $10.000 millones cada una en ATN.

El top ten lo completan Chubut y Catamarca con $6.500 millones recibidos en ATN este año, Jujuy con $5,000 millones; Santa Cruz con $4.000 millones; y Santa Fe con $3.000 millones.

De dónde salen los fondos

La ley que creó los ATN dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los quede el Gobierno nacional, el 56,66% se reparta entre las provincias de forma automática, y el 1% restante se reserve para estos aportes destinados a atender emergencias de distinta índole en las provincias.

Pero esos $121.000 millones distribuidos por la Nación en lo que va de 2026 son poco más del 25% de lo recaudado hasta finales de mayo. Según fuentes de Interior, de enero al 31 de mayo, el fondo de ATN recaudó $469.681 millones. Sin embargo, el saldo actual acumulado sin distribuir es muy superior: $1.906.054 ($1,9 billones).

Justamente, el monto de ATN que el Gobierno nacional retiene y no reparte fue uno de los principales reclamos de los gobernadores, tanto aliados como opositores, el año pasado. Los mandatarios presionaron para que sean distribuidos en forma automática según el porcentaje que recibe cada uno de acuerdo a la Ley de Coparticipación.

En línea con ese pedido, la Cámara de Diputados - con una amplia mayoría de votos de la oposición - sancionó el 20 de agosto del año pasado y convirtió en ley un proyecto que obligaba al Poder Ejecutivo a distribuir de manera automática y bajo los parámetros de esa ley, el 1% de los ATN. Eliminaba, así, la discrecionalidad de la Casa Rosada en el manejo de esos fondos.

Apoyaron la iniciativa distintos bloques opositores: desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre hasta Por Santa Cruz y parte de la UCR.

En la Cámara alta, la iniciativa también había cosechado el 10 de julio un amplio apoyo de 56 votos a favor y solo uno en contra (el de Luis Juez). Hubo 15 senadores ausentes de LLA, la UCR, el PRO, Cambio Federal y el Movimiento Neuquino.

Sin embargo, el 11 de septiembre, el Presidente vetó la norma y devolvió el proyecto al Senado. El argumento de la Casa Rosada fue que ponía en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional.

La Cámara alta rechazó el veto y ratificó la norma el 18 de septiembre, por 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones. Pero Diputados no trató la insistencia en la norma sancionada y el veto siguió vigente.

Cómo evolucionó la ejecución

Según detalló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su último informe enviado a la Cámara baja el 29 de abril, en 2025, se recaudaron $948.035 millones y se distribuyeron solo $209.000 millones, apenas el 22%. Estos números surgen de su respuesta a la pregunta Nro 1.242 realizada por los diputados.

El saldo que quedó sin distribuir y que motivó el reclamo de los gobernadores, alcanzó a finales de ese año de $1.552.232 millones (1,5 billones).

En 2024, el porcentaje de ATN distribuido a las provincias fue aún inferior. Solo un 7% de los $679.898 millones recaudados para ATN ese año, fue transferido por el Ministerio del Interior: $49.800 millones.

En tanto, el monto acumulado en manos de la Nación sin distribuir ascendió a $811.697 millones.

La distribución en 2025 y 2024

En 2025, 15 provincias recibieron ATN por un total de $209.000 millones. La que más dinero recibió fue, nuevamente, Tucumán con $35.000 millones.

Entre las beneficiadas, en segundo lugar, aparecen Entre Ríos, Misiones y Salta con $19.000 millones cada una. Le siguen Chaco y Neuquén con $18.000 millones cada una; Catamarca con $17.500 millones; y Chubut con $16.500 millones.

El listado lo completan Santa Fe, con $12.000 millones; Buenos Aires con $10.000 millones; Santa Cruz, con $8.000 millones; San Juan con $6.000 millones, Río Negro con $5.000 millones, Corrientes y Mendoza con $3.000 millones cada una.

En 2024, el primer año de la gestión libertaria, sólo 10 provincias recibieron ATN por un total de $49.800 millones. Excepto Tucumán y Catamarca, de los aliados Jaldo y Jalil, ninguna era peronista.

La que más dinero embolsó, otra vez, fue Misiones: $13.000 millones. Se repitió lo sucedido en los primeros cinco meses de 2026 y en 2025, cuando esa provincia había quedado segunda en el ranking.

Luego aparecen Entre Ríos con $6.800 millones; Tucumán con $6.500 millones; Salta con $6.000 millones; Chubut y Jujuy con $4.500 millones cada una; Catamarca y Santa Cruz con $3.000 millones cada una; Santa Fe con $1.500 millones; y Corrientes con solo $1.000 millones en total en 2024.