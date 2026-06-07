La cuarta fue la vencida: Zverev festejó ante Cobolli y es el nuevo campeón de Roland Garros

El alemán derrotó al italiano por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 para consagrarse como el nuevo Rey de París y conseguir su primer Grand Slam.

Hoy 15:13

Alexander Zverev finalmente pudo romper su racha negativa en finales grandes y se consagró campeón de Roland Garros, logrando así el primer título de Grand Slam de su carrera.

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El alemán, número 3 del ranking ATP, venció al sorprendente italiano Flavio Cobolli, 14° del mundo, en una final que pocos tenían en los papeles antes del inicio del torneo y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes capítulos de esta edición en París.

El duelo se disputó en el court central Philippe Chatrier y comenzó a las 10, hora argentina. Fue una definición intensa, cambiante y cargada de emoción, que se extendió por casi cinco horas.

Zverev impuso su potencia en varios tramos del partido, pero debió trabajar mucho para quebrar la resistencia de un Cobolli que llegó como una de las grandes sorpresas del certamen y que volvió a demostrar personalidad en un escenario de máxima presión.

Con esta victoria, el alemán cerró un círculo de finales perdidas y consiguió el título más importante de su carrera. Además, alcanzó su campeonato número 25 como profesional y se mantiene en el tercer puesto del ranking ATP.

La final también tenía un condimento especial: Zverev y Cobolli nunca se habían enfrentado previamente en el circuito profesional, por lo que el historial entre ambos no ofrecía antecedentes para anticipar cómo podía desarrollarse el cruce.

Ese factor le sumó incertidumbre a la definición, especialmente por el contraste de estilos entre la potencia y experiencia del alemán y el gran momento de confianza del italiano.

El torneo cerró una edición marcada por el recambio, las sorpresas y los batacazos. Las eliminaciones tempranas de Jannik Sinner y Novak Djokovic abrieron el cuadro y permitieron una final inesperada, con dos protagonistas que llegaron a París en momentos muy distintos.

Para Zverev, la consagración en Roland Garros representa mucho más que un título. Es el final de una larga espera en los Grand Slams y una confirmación de que todavía está en condiciones de pelear en la elite del tenis mundial.