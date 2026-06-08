Kicillof respaldó un fondo para proyectos tecnológicos y cuestionó el ajuste del Gobierno nacional

El gobernador bonaerense participó de la presentación del Fondo de Inversión en Innovación del CFI y destacó la importancia de financiar proyectos tecnológicos. Desde la Provincia advirtieron sobre el impacto del ajuste en el sistema científico y productivo.

Hoy 19:06

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la presentación del Fondo de Inversión en Innovación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una herramienta destinada a impulsar proyectos tecnológicos y fortalecer el desarrollo productivo. Durante el acto, destacó la importancia de promover inversiones vinculadas a la innovación y el conocimiento.

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Según manifestó el mandatario bonaerense, el nuevo fondo permitirá potenciar emprendimientos de base tecnológica y complementar las políticas de financiamiento que ya se encuentran en marcha en la provincia. “En la provincia de Buenos Aires seguimos acompañando las inversiones para expandir la producción, la innovación, el empleo calificado y defender nuestra soberanía”, afirmó.

Kicillof sostuvo además que el instrumento resulta indispensable para fortalecer el desarrollo de proyectos tecnológicos y científicos, al tiempo que remarcó la necesidad de generar condiciones para que las iniciativas innovadoras puedan transformarse en oportunidades de crecimiento económico y generación de empleo.

En la presentación también estuvo presente el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quien destacó el alcance de la nueva herramienta de financiamiento. “CFI Innova es una herramienta concreta para financiar y acompañar proyectos tecnológicos de alto impacto”, señaló.

El funcionario explicó que el objetivo es lograr que el conocimiento generado en las universidades y en el sistema científico se traduzca en soluciones productivas para la industria. “El objetivo es claro: que el conocimiento que generan nuestras universidades y el sistema científico se transforme en soluciones industriales concretas que mejoren la productividad y generen empleo calificado”, sostuvo.

Asimismo, Costa indicó que el fondo complementará otros programas impulsados por la provincia, como el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), y permitirá fortalecer a startups y empresas tecnológicas capaces de llevar innovación al mercado y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Por último, el ministro cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia científica y tecnológica. “Frente a un gobierno nacional que ajusta y desfinancia el sistema científico-tecnológico, en la provincia elegimos otro camino”, aseguró. Y agregó: “Más inversión y más apoyo a quienes transforman conocimiento en producción, trabajo y desarrollo”.