Añatuya disfrutará de un día despejado y cálido este Martes 9 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, el pronóstico indica cambios en el clima para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses pueden esperar un día despejado y soleado con temperaturas que oscilarán entre los 10.2 °C y los 19.9 °C. La mañana comienza fresca con una temperatura actual de 10.4 °C, pero se prevé un aumento notable en las horas siguientes.

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La sensación térmica actual es de 8.8 °C, con una humedad del 90%, lo que sugiere que el aire se siente un poco más frío de lo que realmente es. El viento sopla a 9.4 km/h desde el este-sureste, contribuyendo a la frescura de la jornada.

Para mañana, el pronóstico indica lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas mínimas de 14.9 °C y máximas de 19.1 °C. Esto marcará un cambio respecto al día soleado que se espera hoy en Añatuya.

El jueves, la situación se complicará un poco más, ya que se anticipa lluvia moderada con temperaturas mínimas de 13.6 °C y máximas de 18.4 °C. Los añatuyenses tendrán que estar preparados para un clima más húmedo y fresco.

En resumen, hoy se experimentará un día soleado con condiciones óptimas para actividades al aire libre. La temperatura mínima será de 10.2 °C y la máxima alcanzará hasta los 19.9 °C, antes de que el clima cambie en los próximos días con lluvia en el pronóstico.