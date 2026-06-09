Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados se refirió este martes al comportamiento del dólar y a las decisiones de ahorro de los argentinos, al señalar que “la gente sigue comprando dólares porque fue un refugio durante décadas, aunque ahora pierde hace dos años”.

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Durante su columna en Radio Panorama, el analista explicó que, pese al rendimiento negativo reciente de la divisa estadounidense, persiste como una opción elegida por una cuestión cultural y de confianza histórica.

En ese marco, también hizo referencia a la evolución de los precios al indicar que “la inflación en la Ciudad de Buenos Aires está bajando”, y sostuvo que factores como el congelamiento de los combustibles y la mayor circulación de dinero vinculada a la compra de dólares por parte del Banco Central contribuyen a ese escenario.

Granados aportó además datos sobre el destino del medio aguinaldo, a partir de relevamientos recientes: más del 40% de las personas lo destinará al pago de deudas, un 35% a gastos generales, un 16% a la compra de dólares y un 14% a vacaciones.

En otro tramo de su análisis, el economista planteó que la Argentina atraviesa un cambio en su matriz productiva, al pasar de un esquema en el que el ingreso de divisas dependía casi exclusivamente del sector agropecuario a otro más diversificado.

“Antes había cuatro motores y el único que traía dólares era el campo. Hoy se suman el petróleo, el gas y la economía del conocimiento”, explicó, al tiempo que remarcó que esta transformación reduce la vulnerabilidad frente a factores como las sequías, que históricamente impactaban de forma directa en la economía.

Finalmente, se refirió al ámbito educativo al señalar que “hubo un acuerdo entre las universidades y el Gobierno” con una actualización del 21%, lo que, a su entender, permitiría encauzar el conflicto.

En tono distendido, Granados concluyó que “mientras tanto esperamos el gran recreo nacional que es el Mundial de Fútbol”, en alusión al clima social que suele generar el evento deportivo.