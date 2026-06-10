“Se condenó un delito que no existió”: Kicillof volvió a cuestionar el fallo contra Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense aseguró que no hay pruebas de sobreprecios en la causa Vialidad y sostuvo que la sentencia responde a un intento de “persecución judicial” y disciplinamiento político.
A exactamente un año de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad -ejecutada el 10 de junio de 2025 con su detención domiciliaria-, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este miércoles un extenso mensaje en sus redes sociales en el que calificó el fallo como "una enorme infamia a la vista de todos".
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"Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria", afirmó Kicillof. Para el gobernador, la sentencia en la causa Vialidad tiene dos vicios centrales: se la responsabilizó por la adjudicación de obra pública, una facultad que correspondía al Ministerio de Planificación y no a la Presidencia, y se la condenó sin prueba directa de su participación, recurriendo al argumento de que, dado su cargo, "no podía no saber" del esquema irregular. Ese razonamiento, sostuvo Kicillof, es "jurídicamente absurdo" porque reemplaza la prueba concreta por una presunción basada en la jerarquía.
Luego, en declaraciones a Radio 10, el mandatario bonaerense profundizó sus críticas al fallo y aseguró que la condena fue "preparada durante años" a través de distintas causas judiciales. "No sólo estamos ante un fallo injusto y una persecución, sino ante un argumento jurídico absurdo. El argumento fue que 'no podía no saber', casi un acto de fe", sostuvo.
Kicillof afirmó además que "sin pruebas de sobreprecios no hay lógica para que la condena recaiga sobre Cristina" y cuestionó otros expedientes judiciales impulsados contra dirigentes kirchneristas. "No tienen argumentos reales desde lo jurídico. Son casos de estricta persecución. Se condenó un delito que no existió", remarcó.
El gobernador también interpretó que detrás de la sentencia existe un intento de "disciplinar, condicionar y amedrentar" a quienes enfrentan a los sectores de poder. "Está en juego la capacidad de poder representar a los sectores populares y está en juego la democracia", advirtió sobre la proscripción a Cristina.
En su mensaje, también evaluó que "persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió" la titular del Partido Justicialista nacional en septiembre de 2022 y criticó la gestión judicial del caso al aseverar que, "a casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia".
Kicillof trazó además una línea entre la condena judicial y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Según el gobernador, los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Fernández de Kirchner son los que hoy "sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos".
Cerró su mensaje con una afirmación que retoma -y reformula- el argumento legal que pesó sobre la exmandataria: "Ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida". Y completó: "Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa".
En las declaraciones radiales, el mandatario bonaerense insistió con esa idea y volvió a definir la condena contra la exmandataria como "una infamia" orientada a "disciplinar, condicionar y amedrentar" a quienes representan intereses populares "frente a los sectores de poder".
El pronunciamiento del gobernador se produjo en un momento de tensión dentro del peronismo: Kicillof y Cristina no se hablan desde octubre de 2025, y la relación del economista con Máximo Kirchner recién tuvo un primer deshielo la semana pasada, cuando la muerte del Indio Solari los obligó a coordinar la despedida y descongeló un vínculo que atravesaba meses de distanciamiento.