“Se condenó un delito que no existió”: Kicillof volvió a cuestionar el fallo contra Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense aseguró que no hay pruebas de sobreprecios en la causa Vialidad y sostuvo que la sentencia responde a un intento de “persecución judicial” y disciplinamiento político.

Hoy 09:29

A exactamente un año de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad -ejecutada el 10 de junio de 2025 con su detención domiciliaria-, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este miércoles un extenso mensaje en sus redes sociales en el que calificó el fallo como "una enorme infamia a la vista de todos".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria", afirmó Kicillof. Para el gobernador, la sentencia en la causa Vialidad tiene dos vicios centrales: se la responsabilizó por la adjudicación de obra pública, una facultad que correspondía al Ministerio de Planificación y no a la Presidencia, y se la condenó sin prueba directa de su participación, recurriendo al argumento de que, dado su cargo, "no podía no saber" del esquema irregular. Ese razonamiento, sostuvo Kicillof, es "jurídicamente absurdo" porque reemplaza la prueba concreta por una presunción basada en la jerarquía.

Luego, en declaraciones a Radio 10, el mandatario bonaerense profundizó sus críticas al fallo y aseguró que la condena fue "preparada durante años" a través de distintas causas judiciales. "No sólo estamos ante un fallo injusto y una persecución, sino ante un argumento jurídico absurdo. El argumento fue que 'no podía no saber', casi un acto de fe", sostuvo.

Kicillof afirmó además que "sin pruebas de sobreprecios no hay lógica para que la condena recaiga sobre Cristina" y cuestionó otros expedientes judiciales impulsados contra dirigentes kirchneristas. "No tienen argumentos reales desde lo jurídico. Son casos de estricta persecución. Se condenó un delito que no existió", remarcó.

El gobernador también interpretó que detrás de la sentencia existe un intento de "disciplinar, condicionar y amedrentar" a quienes enfrentan a los sectores de poder. "Está en juego la capacidad de poder representar a los sectores populares y está en juego la democracia", advirtió sobre la proscripción a Cristina.