“Las economías regionales tienen productos con valor agregado que los mercados externos no conocen”

Así lo expresó Laila Abbas, directora ejecutiva de ACREArg durante un diálogo con Radio Panorama, en la antesala de lo que será el 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina que se realizará en el Fórum desde el próximo viernes.

Hoy 13:36

En diálogo con Radio Panorama, Laila Abbas, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), destacó el potencial exportador del interior del país y puso el foco en la necesidad de visibilizar productos con valor agregado que aún no han logrado posicionarse en los mercados internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones se dieron en la antesala del 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio en el Fórum, con la participación de empresarios, autoridades provinciales y nacionales, y especialistas del sector.

“La cámara se creó para representar conjuntamente a todas las economías regionales. La misión es acompañar en todo el proceso para que una pyme o un emprendedor pueda pensar en exportar con tranquilidad, teniendo respaldo en cada etapa para proyectar al mundo su oferta”, explicó Abbas.

En ese sentido, subrayó la importancia de la presencia territorial de la entidad, que cuenta con su oficina central en Santiago del Estero y otra en Capital Federal. “Nuestro objetivo es seguir abriendo oficinas para lograr una verdadera representación federal. Es clave estar cerca del productor, conocer su realidad y mostrarle que exportar no es algo lejano, sino posible”, afirmó.

Productos de nicho y oportunidades

Abbas también hizo referencia a experiencias concretas de inserción internacional, como la participación en una feria en Emiratos Árabes Unidos vinculada al sector de alimentos y bebidas. “Llevamos 15 empresas de distintas provincias, muchas del NOA, con productos como harina de algarroba, miel o alcaparras. Son productos con valor agregado, de nicho, que los mercados externos no conocen”, señaló.

Laila Abbas - ACREArg

En esa línea, destacó que estas producciones no compiten directamente con mercados masivos como China o India. “Son productos de calidad media-alta, con características diferenciadas. Con la promoción comercial adecuada, tienen grandes oportunidades porque son novedosos y sin competencia directa”, remarcó.

El rol de los acuerdos y las certificaciones

Finalmente, Abbas sostuvo que los acuerdos de libre comercio representan una ventaja para el sector agroalimentario argentino, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. “La Argentina es competitiva, pero necesitamos acompañar a las empresas para que puedan acceder a certificaciones y condiciones básicas, especialmente para mercados como los árabes”, explicó.

“Si logramos dimensionar ese potencial y cumplir con los estándares, los productos argentinos pueden tener una gran ventaja en el escenario internacional”, concluyó.