Solana Sierra arrancó con un triunfo en Hertogenbosch y sigue creciendo en el ranking mundial

La tenista argentina derrotó a la francesa Lois Boisson en tres sets en su debut sobre césped y avanzó a los octavos de final del WTA 250 de Hertogenbosch, en Países Bajos.

Hoy 15:56

La argentina Solana Sierra comenzó de la mejor manera su gira sobre césped al imponerse este miércoles a la francesa Lois Boisson por 6-4, 5-7 y 6-3 en la primera ronda del WTA 250 de Hertogenbosch, certamen que se disputa en Países Bajos.

La marplatense, de apenas 21 años, llegó al torneo estrenando el mejor ranking de su carrera profesional, ubicándose en el puesto 56 del mundo tras una destacada gira sobre polvo de ladrillo. En un partido exigente, que incluyó una interrupción por lluvia y varios cambios de dominio, logró imponerse para avanzar a los octavos de final.

El encuentro comenzó con mucha paridad, aunque fue Sierra quien logró tomar la iniciativa. Después de desperdiciar algunas oportunidades de quiebre en el inicio, encontró la diferencia en el séptimo game y administró la ventaja con autoridad para quedarse con el primer set por 6-4.

La reacción de Boisson llegó en el segundo parcial. La francesa elevó su nivel y aprovechó algunas imprecisiones de la argentina para adelantarse en el marcador. Cuando parecía que la marplatense podía revertir la historia, una interrupción por lluvia frenó su recuperación. Tras la reanudación, la europea volvió a golpear en los momentos decisivos y se llevó el set por 7-5.

Lejos de sentir el impacto, Sierra mostró personalidad en el capítulo definitivo. Quebró rápidamente el servicio de su rival y sostuvo una ventaja que fue ampliando con el correr de los juegos. Aunque Boisson intentó reaccionar, la argentina mantuvo la concentración y cerró el partido con un sólido 6-3.

La victoria representa un nuevo paso adelante para la mejor tenista argentina del momento, que continúa acumulando confianza de cara a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. En busca de un lugar en los cuartos de final, su próxima rival será la estadounidense Caty McNally, actual número 59 del ranking mundial.

El presente de Solana Sierra invita a la ilusión. En las últimas semanas consiguió importantes triunfos en el circuito, incluyendo destacadas actuaciones en Roland Garros y el Madrid Open, donde venció a jugadoras de jerarquía internacional como Emma Raducanu, Jasmine Paolini, Magdalena Frech y Dayana Yastremska. Ahora, sobre césped, busca seguir confirmando su crecimiento y consolidarse entre las mejores del mundo.