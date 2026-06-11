Elías Suárez participó de un cocktail solidario y destacó el trabajo de la Fundación Haciendo Camino

El gobernador de Santiago del Estero acompañó una actividad organizada por la institución que trabaja con niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Hoy 09:44

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó este jueves de un cocktail solidario organizado por la Fundación Haciendo Camino, entidad que desarrolla una importante labor social acompañando a niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de la actividad y valoró el compromiso que la organización mantiene en distintos puntos de la provincia.

“Fue una valiosa oportunidad para conocer más de cerca la enorme tarea que llevan adelante en nuestra provincia”, expresó Suárez al referirse al trabajo que realiza la fundación.

Durante el encuentro, el gobernador también acompañó a la presidenta de la institución, Catalina Hornos, y resaltó el compromiso solidario que impulsa la organización con el objetivo de generar mayores oportunidades para las familias santiagueñas.

“Acompañamos este compromiso solidario que busca generar más oportunidades y un futuro mejor para muchas familias santiagueñas”, señaló.

Finalmente, Suárez hizo extensivo su reconocimiento a todas las personas que colaboran con la fundación y contribuyen a sostener las distintas acciones que desarrolla la entidad.

“Mi reconocimiento a todos los que hacen posible esta noble misión”, manifestó.

La Fundación Haciendo Camino trabaja desde hace años en programas de acompañamiento destinados a la primera infancia, nutrición, educación y fortalecimiento familiar, con presencia en diversas comunidades de Santiago del Estero y otras provincias del país.