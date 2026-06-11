Riquelme llamó a Daniel Vila para negociar la vuelta de Sebastián Villa a Boca

El presidente de Boca se comunicó con el titular de Independiente Rivadavia para encaminar una negociación por el delantero colombiano.

Hoy 15:41

Juan Román Riquelme volvió a moverse personalmente en el mercado de pases de Boca. Después de encargarse de negociar el regreso de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el presidente xeneize levantó el teléfono para avanzar por otra vuelta fuerte: la de Sebastián Villa.

Román se comunicó con Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, luego de que el dirigente mendocino hiciera público su malestar por la forma en que Boca se había acercado al entorno del delantero colombiano.

“Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana”, había dicho Vila, visiblemente molesto porque desde el Xeneize primero hablaron con el entorno del futbolista y no con el club dueño de su pase.

Riquelme tomó nota de la advertencia y, horas después, se comunicó con el presidente de la Lepra mendocina para empezar a trabajar en una posible salida de Villa en buenos términos.

La negociación no será sencilla. Vila dejó en claro que el delantero tiene una cotización alta en el mercado. “Sebastián hoy tiene una tasación de 10 millones de dólares”, aseguró el mandatario de Independiente Rivadavia, aunque también reconoció que existe una cláusula de rescisión “confidencial” y más baja.

En los próximos días, Boca presentaría una oferta formal por Villa. La propuesta sería inferior a los 10 millones de dólares, por lo que la decisión quedará en manos del club mendocino.

El posible regreso del colombiano genera sensaciones encontradas en el mundo Boca. Por un lado, aparece la expectativa deportiva por recuperar a uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato, con 20 partidos, tres goles y ocho asistencias en la última temporada.

Por otro, también existe rechazo en parte de los hinchas por su conflictiva salida del club y por el coqueteo que tuvo con River en el pasado.

Villa, mientras tanto, ya hizo un guiño en sus redes sociales. Días atrás compartió una historia de Instagram con corazones azules y amarillos y un emoji de avión, una señal que fue leída como una muestra de sus ganas de regresar al Xeneize.

Vila, quien mantiene una relación cercana con el futbolista, fue claro sobre la postura del club: no piensa regalarlo, pero tampoco cortarle la carrera.

“Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir la puerta para que así lo haga”, aseguró el presidente de Independiente Rivadavia, quien además habló de un compromiso de palabra con el delantero.

Con ese escenario, Boca empieza a preparar una oferta y Riquelme ya abrió el canal formal de negociación. El regreso de Villa, por ahora, dejó de ser solo un rumor y comenzó a tomar forma de operación concreta.