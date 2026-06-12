Boca se aleja del sueño Dybala: la Joya está cada vez más cerca de renovar con Roma

El futuro del campeón del mundo parece seguir ligado al fútbol italiano. Mientras en el Xeneize mantienen la ilusión de sumarlo, en Roma avanzan las negociaciones para extender su contrato y retener a una de sus máximas figuras.

Hoy 15:30

La posibilidad de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca Juniors parece alejarse con el paso de los días. Aunque el nombre de la Joya despertó ilusión entre los hinchas y la dirigencia nunca perdió la esperanza de seducirlo, la realidad indica que su continuidad en Roma está cada vez más encaminada.

Tras los rumores que se generaron cuando el futbolista se despidió de la temporada en Italia, muchos imaginaron que podía comenzar a gestarse un regreso al fútbol argentino. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente y hoy todo apunta a que el cordobés seguirá en la capital italiana.

La llegada de Tony D'Amico como nuevo director deportivo de Roma resultó clave en la negociación. Desde su desembarco en el club dejó en claro que la permanencia de Dybala era una de las prioridades del proyecto deportivo y avanzó rápidamente con una propuesta de renovación.

Según trascendió en Europa, el entorno del atacante respondió con algunas observaciones y actualmente ambas partes se encuentran intercambiando detalles para alcanzar un acuerdo definitivo. Los medios especializados aseguran que el club italiano está dispuesto a satisfacer las pretensiones del jugador para asegurar su continuidad.

De concretarse la renovación, Dybala afrontaría su quinta temporada consecutiva en Roma, donde se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.

Mientras tanto, en Boca siguen atentos a cada movimiento. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme sabe que una extensión contractual complicaría cualquier intento de negociación en el corto plazo, aunque las puertas permanecerán abiertas para el campeón del mundo.

La ilusión xeneize también estuvo alimentada por la relación de amistad que une a Dybala con Leandro Paredes, actual capitán de Boca y compañero suyo tanto en Roma como en la Selección Argentina. Incluso, en más de una oportunidad trascendió que ambos conversaron sobre la posibilidad de compartir equipo en la Ribera.

Sin embargo, todo indica que ese deseo deberá esperar. Salvo un giro inesperado en las negociaciones, Paulo Dybala continuará su carrera en el fútbol italiano y el sueño de verlo con la camiseta azul y oro quedará postergado, al menos, por una temporada más.